Stručnjaci složni: 'Ovo je bila luda utrka koja će se dugo pamtiti'

Završena je i druga utrka nove sezone Formule 1. Pobjedu je odnjeo mladi Kimi Antonelli, a za Net.hr su svoj komentari dali Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar.

'I dalje mislim da imaju šansu'

"Nisam mislila da ćemo 40 od 56 krugova ove utrke gledati prilijepljeni za svaki zavoj. Iako kad pogledam ponovno startne pozicije izborene u kvalifikacijama, i finalni rezultat utrke, skoro sve je isto, definitivno jako jako zanimljiva utrka," rekla je Markek pa nastavila:

"Znali smo da Ferrari mora napraviti dobar start da bi stekao prednost pred Mercedesom, tu su i uspjeli. Ovog puta je strategija za pit stop dobro odrađena jer su oba bolida zamijenila gume na prvom sigurnosnom automobilu. Safety car je izazvao Stroll, njegov bolid se samo ugasio i cijeli proces micanja bolida je dao dovoljno vremena za 'jeftini' pit stop...

U toj izmjeni guma pod sigurnosnim automobilom, nezgodno je ispalo za Mercedes, tj više za Russella koji u toj izmjeni najviše izgubio, a mi ostali smo se čudom čudili Colapintu na P2 i Oconu na P3. Tifosi (navijači Ferarrija op.a) su malo čupali kosu dok su gledali dvoboje Leclerc - Hamilton. Naočigled su dečki pazili da se bolidi ne dodirnu, ali je Lewis na kraju ipak priznao da su se bolidi 'poljubili' u jednom trenu. Negdje oko 40. kruga postalo je jasno da ćemo Lewisa vidjeti ponovno na postolju nakon Las Vegasa 2024 ili Sprinta u Kini 2025," rekla je Markek prije nego li je prokomentirala pobjedu mladog Talijana Kimija Antonellija.

"Kimi zasluženo do pobjede, na kraju se malo osjetila nervoza, ali napravio je prednost od čak 7, pa onda i 9 sekundi pred Russellom i nervoza pred kraj se nije ni osjetila," rekla je Markek koja je izdvojila i jednog drugog vozača.

"Oliver Bearman je na petom mjestu! Apsolutno za mene vozač dana, fenomenalno se izborio u duelima sa 2 Alpinea! Williamsu je laknulo, Carlos Sainz je izborio prve i to nakon što je Albon bio prisiljen gledati utrku iz garaže. Veliko olakšanje i za Cadillac koji je službeno završio u potpunosti svoju prvu utrku. Tu moram spomenuti i Franca Colapinta, vjerojatno po prvi put u bodovima na P10. Gledati Colapinta u bodovima je definitivno čudno, dok smo na njegovog momčadskog kolegu Gaslyja već navikli vidjeti na top 10 pozicijama. Na kraju, malo sam tužna zbog Verstappenovog odustajanja. Nakon lošeg starta zbog RB bolida, u jednom trenutku je čak došao na P6 prije nego što je morao odustati od utrke. I dalje mislim da Ferrari ima šansu, pogotovo kako će sezona odmicati. A veselim se i uzbudljivim duelima na srednji grida između Alpinea, Haasa i Audija," zaključila je Markek.

'Nadam se tome...'

Njen sukomentator Peović konstatirao je: "Mercedes je bio dominantan cijeli vikend. Ferrari je ponovno bio drugi najbrži tim, ali i tim sa najbržim startom. Također su nam dali jedan od najboljih dvoboja koje smo gledali u Formuli 1. Leclerc i Hamilton su pokazali borbe kakve smo u u prošlosti gledali između Senne i Prosta. Prošlogodišnji prvaci McLaren nisu niti započeli utrku, a Red Bull je imao samo jedan bolid koji je završio utrku, i to onaj Isaaca Hadjara. Očito i McLaren i Red Bull imaju značajne probleme sa bolidima, te će trebati dobro poraditi na njima."

"Utrka je pokazala i da će borba između Haasa, i Racing Bullsa biti interesantna, a da priliku može iskoristiti i Alpine koji je bliže Audiju. nego ova dva tima. Naravno uz činjenicu da staza i uvjeti i priprema mogu utjecati na poredak ovih timova. Williams je isto bio solidan, te su osvojili važne bodove, no to je većinom jer su drugi timovi podbacili," rekao je Peović prije nego li je zaključio.

"Za kraj su nam još uvijek Cadillac i Aston Martin, koji pokazuju napredak u odnosu na prošlu utrku, ali to je još daleko od izvrsnih plasmana. Velika nagrada Kine ove godine je utrka koja će ostati zapamćena kao klasik, a samo se možemo nadati istom spektaklu sljedeću utrku u Japanu!"

'Takav duel nismo vidjeli godinama'

"Nakon uzbudljivog otvaranja sezone prije sedam dana u Melbourneu, današnja utrka u Šangaju pamtit će se jako dugo - Kimi Antonelli došao je do prve pobjede u Formuli 1, a Lewis Hamilton do prvog postolja otkad vozi za Ferrari. Zbog frenetičnog tempa, ludo hrabrog utkivanja, epskog dvoboja dvojice Ferrarijevih vozača i Kimijeve prve pobjede, Šangaja ćemo se sjećati i kao prvog pravog klasika u elektrodi Formule 1," komentirao je Špoljar koji je ponudio i pet 'lekcija'':

Prvo, Kimi Antonelli uspio je svoju prvu pobjedu u kvalifikacijama odmah pretvoriti i u prvu pobjedu u glavnoj utrci. Vozio je vrlo uvjerljivo, napravio je samo jednu malu pogrešku i cijelo vrijeme kontrolirao komforan razmak između sebe i Russella.

Drugo, Kimi se ovom pobjedom i službeno kandidirao za osvajanje naslova prvaka ovogodišnjeg F1 prvenstva. Russell je iskusniji i još uvijek malo brži, ali ova pobjeda može biti prekretnička. Kimi treba pogledati još jednom sve utrke Mercedesovih pilota u 2016. godini kada je Rosberg kao 'underdog' uspio pobijediti tada uvjerljivo najboljeg vozača u F1 – Lewisa Hamiltona.

Treće, Ferrarijevi vozači Charles Leclerc i Lewis Hamilton priuštili su nam nezaboravno utrkivanje, takav unutarmomčadski duel nismo vidjeli već godinama. Pored Lewisa i Charlesa McLarenov dvojac i njihova 'Papaya pravila' izgledaju još jadnije nego što su izgledala tijekom čitave lanjske sezone.

Četvrto, utrku u Šangaju pamtiti ćemo i po problemima s kojima su se suočavali vozači iz više timova. Potpuna katastrofa zadesila je McLarenov dvojac koji su zbog kvarova na bolidima ostali u garaži. Zanimljivo će biti i u sobi Red Bulla kada će šef tima i njegovi inženjeri Maxu Verstappenu morati objasniti zašto je njegov bolid 'preminuo' usred utrke.

Peto, najugodnija iznenađenja: Odlične utrke mladih vozača Bearmana u Haasu i Lawsona u Racing Bullsu, te jednog od najpodcjenjenijih vozača na gridu - Piera Gaslyja koji je u svojoj Alpinei došao do šestog mjesta i hrpe bodova. Bravo!

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ovi stručni komentatori o Velikoj nagradi Kine