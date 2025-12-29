Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o božićnim tradicijama: 'To mi je bio najljepši poklon'

Ksenija iz RTL-ove emisije "Ljubav je na selu" je za RTL.hr otvoreno govorila o tome kako izgleda njezino blagdansko vrijeme i što joj je u tim danima najvažnije. Blagdane najviše voli provoditi u društvu svoje djece, uz aktivnosti koje su im već postale mali obiteljski rituali.

Posebno uživaju u odlascima na klizanje, pečenju božićnih kolačića i kićenju jelke, a u pozadini uvijek svira božićna glazba. Neizostavan dio prosinačke atmosfere su i filmske večeri uz klasike poput filmova Sam u kući 1 i 2, kao i igranje društvenih igara i kartanje. Za Kseniju su upravo ti jednostavni, zajednički trenuci ono što blagdanima daje pravu vrijednost.

Svake godine ona i djeca nastoje barem nakratko otići na snijeg, gdje se bezbrižno vesele grudanju i izradi snjegovića. Upravo takve uspomene smatra najdragocjenijima. Kako ističe, Božić za nju nikada nije bio vezan uz materijalne stvari, već uz ljude.

"Božić mi ne čine stvari, više mi ga čine ljudi. Bez moje obitelji meni nema savršenog Božića", iskreno priznaje Ksenija za RTL.hr.

Uranio Božić

Ove godine blagdansko raspoloženje kod Ksenije je stiglo ranije nego inače. Kaže da se dugo nije veselila Božiću kao sada te da ju je atmosfera uhvatila već na samom početku prosinca. Inače je osoba koja tijekom cijele godine razmišlja o poklonima za svoje bližnje jer joj je važno da svaki dar bude promišljen, osoban i da razveseli onoga kome je namijenjen.

Iako voli darivanje, sama najviše cijeni iznenađenja. Smatra da je savršen poklon onaj koji ne očekuje, a jedno takvo posebno iskustvo pamti još i danas – kada joj je brat nenajavljeno došao iz Zadra. Taj trenutak opisuje kao jedan od najljepših poklona koje je ikad dobila.

"To je baš bilo lijepo iznenađenje i najljepši poklon." Također, jedan od najslađih poklona iz djetinjstva bio je od njezine bake, koja joj je u Austriji kupila legiće, tada nedostupne u Hrvatskoj. "Mi smo ih slagali cijele blagdane, a danas su te iste legiće naslijedila moja djeca", dodaje Ksenija.

Bez pritiska za Doček

Za razliku od Božića, Nova godina kod Ksenije ne izaziva jednako snažne emocije. Nakon božićnih dana, priznaje, blagdanska euforija polako jenjava. Ipak, planove za doček ima – najvažnije joj je da bude okružena ljudima koje voli, bez velikih očekivanja i pritiska.

