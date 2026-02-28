Prije 5 godina umro je Bandić, metropolom je vladao 21 godinu: 'Odahnit ćete kad ja odem'
Njegov stil upravljanja bio je istodobno hvaljen zbog operativnosti i kritiziran zbog klijentelizma, brojnih afera i sudskih postupaka koji su ga pratili
Najdugovječniji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić umro je 28. veljače 2021. od posljedica srčanog udara. Imao je 65 godina. Zagreb je vodio 21 godinu, u šest mandata. U Zagreb je stigao iz Hercegovine 1974. godine. Da nije, govorio je, bio bi to gubitak za grad.
Bez njega se u Zagrebu nije moglo ništa. Bio je kako je i sam jednom rekao gazda Zagreba i sve bi, barem naizgled, rješavao na licu mjesta. Svaki dan je bio na terenu i uvijek je tvrdio da mu je Zagreb na prvom mjestu.
"Ja ću se skinuti u tange i stajati na Jelačić placu samo ako je u interesu građanima", govorio je 2014. godine, a među njegovim izjavama ostale su upamćene i one da nije Usain Bolt i Batman, ali i da je odgovoran "i kad golub crkne na Jelačić placu".
Njegov politički uspon počinje 2000. godine u SDP-u kada ga pokojni Ivica Račan postavlja za gradonačelnika. No, fotelju je napustio 2002. godine kada je vozio u pijanom stanju i pobjegao nakon prometne nesreće.
"Ja sam na 0,0 i dalje. Kad vas jednom zmija ujede iz rupe, samo bedak si dozvoli da vas zmija ujede ponovno iz iste rupe", govorio je.
Uspjesi i afere
U njegovoj eri izgrađen je Domovinski most, Muzej suvremene umjetnosti, Arena Zagreb i Rotor. Modernizirao je javni prijevoz, preuredio Bundek. Zbog Žičare je naučio voziti i bager. Niknuli su i spomenici Tuđmanu, Oltar domovini i fontane.
Pratile su ga i brojne afere. Sumnjiva kupovina zemljišta, problematični natječaji, nadstrešnice, zlatni WC-i. Zbog afere Agram 2015. završio je u istražnom zatvoru. To je bio drugi put da se Bandić odvojio od gradonačelničke funkcije.
"Koji čovjek koji nešto vrijedi u Hrvatskoj nije bio u zatvoru makar tri mjeseca. Eto i tu sam kvotu ispunio", govorio je.
Njegova stranka koju je nazvao po svom imenu - stranka rada i solidarnosti i njegovi žetončići držali su većinu vladajućima u Saboru.
'Ja samo kao Ferrari'
Prebolio je moždani udar, ugrađen mu je stent, operirao glasnice, no i na štakama ili tek koji dan nakon operacije Bandić bi već bio u akciji. Tvrdio je da radi po 16 sati, a dnevno obiđe i 20 lokacija. "Ja sam vam ko Ferrari koji prođe milijun kilometara, ja sam negdje na sto tisuća", govorio je, a poznata je i izjava da mu "memorija radi kao Einsteinu".
U Moskvi mu je Vladimir Putin dodijelio rusko odličje Red prijateljstva. Tijekom godina Bandić je postao jedna od najprepoznatljivijih političkih figura u zemlji. "Znate kada bi nestao problem u gradu? Da ja umrem", rekao je 2011. godine.
"Ja mislim da ćete vi svi odahnuti kad ja odem, reći ćete ona budala otišla", rekao je 2017. godine.
Njegov stil upravljanja bio je istodobno hvaljen zbog operativnosti i kritiziran zbog klijentelizma, brojnih afera i sudskih postupaka koji su ga pratili. Znao je citirati Ivu Andrića, da čovjek umire dvaput. Prvi put kad umre, a drugi put kad umru njegova djela.
Smrt Milana Bandića otvorila je novo poglavlje za Zagreb, koji je u tom trenutku prolazio kroz razdoblje obilježeno posljedicama potresa i pandemije. Njegov odlazak označio je početak drukčijeg smjera u vođenju glavnog grada.
