Prije 5 godina umro je Bandić, metropolom je vladao 21 godinu: 'Odahnit ćete kad ja odem'

Najdugovječniji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić umro je 28. veljače 2021. od posljedica srčanog udara. Imao je 65 godina. Zagreb je vodio 21 godinu, u šest mandata. U Zagreb je stigao iz Hercegovine 1974. godine. Da nije, govorio je, bio bi to gubitak za grad.

Bez njega se u Zagrebu nije moglo ništa. Bio je kako je i sam jednom rekao gazda Zagreba i sve bi, barem naizgled, rješavao na licu mjesta. Svaki dan je bio na terenu i uvijek je tvrdio da mu je Zagreb na prvom mjestu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

"Ja ću se skinuti u tange i stajati na Jelačić placu samo ako je u interesu građanima", govorio je 2014. godine, a među njegovim izjavama ostale su upamćene i one da nije Usain Bolt i Batman, ali i da je odgovoran "i kad golub crkne na Jelačić placu".

Njegov politički uspon počinje 2000. godine u SDP-u kada ga pokojni Ivica Račan postavlja za gradonačelnika. No, fotelju je napustio 2002. godine kada je vozio u pijanom stanju i pobjegao nakon prometne nesreće.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Ja sam na 0,0 i dalje. Kad vas jednom zmija ujede iz rupe, samo bedak si dozvoli da vas zmija ujede ponovno iz iste rupe", govorio je.

Uspjesi i afere

U njegovoj eri izgrađen je Domovinski most, Muzej suvremene umjetnosti, Arena Zagreb i Rotor. Modernizirao je javni prijevoz, preuredio Bundek. Zbog Žičare je naučio voziti i bager. Niknuli su i spomenici Tuđmanu, Oltar domovini i fontane.

Pratile su ga i brojne afere. Sumnjiva kupovina zemljišta, problematični natječaji, nadstrešnice, zlatni WC-i. Zbog afere Agram 2015. završio je u istražnom zatvoru. To je bio drugi put da se Bandić odvojio od gradonačelničke funkcije.

"Koji čovjek koji nešto vrijedi u Hrvatskoj nije bio u zatvoru makar tri mjeseca. Eto i tu sam kvotu ispunio", govorio je.

Njegova stranka koju je nazvao po svom imenu - stranka rada i solidarnosti i njegovi žetončići držali su većinu vladajućima u Saboru.

Foto: Marijan Delija/PIXSELL

'Ja samo kao Ferrari'

Prebolio je moždani udar, ugrađen mu je stent, operirao glasnice, no i na štakama ili tek koji dan nakon operacije Bandić bi već bio u akciji. Tvrdio je da radi po 16 sati, a dnevno obiđe i 20 lokacija. "Ja sam vam ko Ferrari koji prođe milijun kilometara, ja sam negdje na sto tisuća", govorio je, a poznata je i izjava da mu "memorija radi kao Einsteinu".

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Moskvi mu je Vladimir Putin dodijelio rusko odličje Red prijateljstva. Tijekom godina Bandić je postao jedna od najprepoznatljivijih političkih figura u zemlji. "Znate kada bi nestao problem u gradu? Da ja umrem", rekao je 2011. godine.

"Ja mislim da ćete vi svi odahnuti kad ja odem, reći ćete ona budala otišla", rekao je 2017. godine.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njegov stil upravljanja bio je istodobno hvaljen zbog operativnosti i kritiziran zbog klijentelizma, brojnih afera i sudskih postupaka koji su ga pratili. Znao je citirati Ivu Andrića, da čovjek umire dvaput. Prvi put kad umre, a drugi put kad umru njegova djela.

Smrt Milana Bandića otvorila je novo poglavlje za Zagreb, koji je u tom trenutku prolazio kroz razdoblje obilježeno posljedicama potresa i pandemije. Njegov odlazak označio je početak drukčijeg smjera u vođenju glavnog grada.

