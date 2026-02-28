Zagreb dobio pet novih uređaja za zračenje: 'Želimo postići maksimalnu korist uz minimalnu štetu'

KBC Zagreb dobio je novu kliniku za radio-terapijsku onkologiju s čak 5 najmodernijih akceleratora za liječenje tumora.

Može liječiti više od 200 pacijenata na dan - čime bi liste čekanja u radioterapiji trebale postati prošlost.

Zahvaljujući ovom uređaju, redovi u čekaonici trebali bi se smanjiti.

Prije gotovo dvije godine prvi je put stigla na Rebro, od tada dolazi svaki mjesec.

"Kontrola i sad opet kontrola, imala sam zloćudni tumor na nepcu. To su mi operirali i bila sam lani mjesec dana na zračenju", rekla je Mirica Medved iz Bjelovara.

Nije jedina koja na Rebro dolazi liječiti se iz drugog grada.

"Rebro je inače najpoznatije što se tiče hematologa, njihovih 5-6 hematologa je na listi 10 najboljih u Hrvatskoj", rekla je Kata Režić iz Solina.

Podizanje kvalitete rada

A sada, otvaranjem novog centra i nabavom 5 novih linearnih akceleratora, zagrebački bi KBC mogao postati najbolji u radioterapiji, koja je potrebna svakom drugom onkološkom bolesniku.

S većim brojem uređaja, podiže se i kvaliteta rada.

Liječenje tumora sada bi trebalo biti preciznije i s boljim ishodima.

"Ja uvijek velim, ja mogu ubiti svaki tumor, ali ako ubijem čovjeka onda nisam baš neki posao obavio. Prema tome ideja jest postići maksimalnu korist uz minimalnu štetu po bolesnika. Ova tehnologija koja nam je sada dostupna nam prije nije bila dostupna i vjerujem da ćemo imati bolji učinak uz manje štetnosti", objasnio je Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb.

Vrijednost projekta je 23 milijuna eura, oprema koja je instalirana dio je najvećeg ulaganja u uređaje za onkološko liječenje u javnom zdravstvu. Uz 5 novih uređaja za Rebro, odnosno ukupno 21 linearni akcelerator za šest hrvatskih bolnica.

"Sada ako u ovom trenutku imamo 16 linearnih akceleratora od 21 novih odnosno 27 u RH mislim da se više nećemo dovoditi u situaciju da pričamo o listi čekanja kada govorimo o radioterapijskim terapijama", izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Preduge liste čekanja

Liste čekanja otvorile su pitanje dopusnica za liječnike koji rade i kao privatnici, a kod kojih se na pregled u čeka dulje od 150 dana. Neki bi liječnici mogli ostati bez dozvole za rad kod privatnika.

"Od ovih koji su predali dopusnice, imamo kolega koji neće dobit dopusnicu za rad izvan radnog vremena, radimo prema uputi ministarstva", rekla je Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Split.

A ona bi trebala smanjiti duge liste čekanja u bolnicama. Koliko će liječnika ostati bez dodatnog posla izvan bolnice - bit će poznato tek polovinom godine.