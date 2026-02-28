FREEMAIL
NA EGZOTIČNOJ LOKACIJI /

Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić pokazali isklesana tijela na plaži: 'Ponosno hodajte'

Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić pokazali isklesana tijela na plaži: 'Ponosno hodajte'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Egzotična lokacija dodatno je naglasila romantičan ugođaj zajedničkog trenutka.

28.2.2026.
10:08
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
Hrvatska bivša manekenka Tatjana Dragović (47) ponovno je privukla pozornost objavom s odmora na kojoj pozira sa svojim dugogodišnjim partnerom, glazbenikom i modelom Vlaho Arbulić (35). Par je na društvenim mrežama podijelio fotografije snimljene na pješčanoj plaži u vrijeme zalaska sunca.

Na objavljenim fotografijama Tatjana nosi jednostavan crni bikini, dok Vlaho pozira bez majice u crnim kupaćim hlačama. Oboje su pokazali zavidnu tjelesnu formu, a prizori tirkiznog mora i bujnog zelenila u pozadini upućuju na to da odmor provode na egzotičnoj destinaciji.

Reakcije pratitelja

Iako uz fotografije nije dodan opis, objava je izazvala velik broj reakcija. Pratitelji su par obasuli komplimentima i porukama podrške, ističući njihovu skladnu vezu i prepoznatljivu bliskost koja ih već godinama svrstava među najzapaženije domaće parove.

"Ponosno hodajte", stoji u jednom komentaru.

POGLEDAJTE VIDEO:Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'

Tatjana Dragović I Vlaho ArbulićInstagram
