Kreće 74. izdanje sportskog fenomena: Vraća li se Orao u slovensku obitelj nakon 10 godina?

Finska riječ Sisu znači (prema engleskoj Wikipediji) izvanrednu odlučnost u suočavanju s ekstremnim nedaćama i hrabrost koja se obično pokazuje u situacijama u kojima je uspjeh malo vjerojatan.

Ta riječ posebno dobro opisuje sport u kojem su Finci nekada dominirali, a danas u na marginama. Vrh pripada Austrijancima, Nijemcima, Norvežanima, Japancima, i ove godine više nego ikada prije, Slovencima. Riječ je o skijaškim skokovima.

Domen Prevc iz nevjerojatne obitelji koja zaslužuje ne film, nego cijelu sagu, vodi u Svjetskom kupu s čak 200 bodova prednosti ispred Ryoyjua Kobayashija i sunarodnjaka Anžea Lanišeka.

Domen ima nevjerojatnu sezonu

Domen je u 27. godini našao formu života i slavio na pet od posljednjih šest natjecanja, a u cijeloj sezoni, od 11 utrka, 9 puta je bio na postolju uz jedno četvrto i jedno 13. mjesto. Nije zato iznenađenje što ga bookmakeri stavljaju na prvo mjesto favorita za osvajanje Novogodišnje turneje četiri skakaonice. Kvota na Domenovo osvajanje Zlatnog orla je nevjerojatno malih 1,50. Slijedi Kobayashi sa 7 pa Raimund s 9 i tako dalje.

Zanimljivo, prije točno deset godina, brat Peter osvojio je Novogodišnju turneju s čak tri pobjede. Bilo je to drugo slovensko slavlje nakon Primoža Peterke 1997. Slovenci sada sanjaju treću titulu, a drugu u obitelji Prevc.

"Teško je opisati koliko sam sretan u posljednjih nekoliko tjedana. Sve se poklopilo u pravom trenutku. Ali moram priznati da je najteži dio zadržati pravi način razmišljanja kako bih nastupio na ovoj razini. Svaki dan je novi izazov i ne mogu ništa uzimati zdravo za gotovo. Sada imam nekoliko dana odmora, a onda je pogled lovca već usmjeren prema turneji četiri skakaonice", rekao je Domen Prevc, prenosi 24ur.com.

74. izdanje sportskog fenomena

74. Novogodišnja turneja započela je u nedjelju 28.12. kvalifikacijama u Oberstdorfu u kojima je slavio, naravno, Domen Prevc, a ponedjeljak donosi i prvo natjecanje u kultnom sportskom fenomenu koji prati cijeli svijet.

Sve je počelo 1949. godine kada su prijatelji iz Innsbrucka i Partenkirchena u gostionici "Maier" prvi put razgovarali o ideji stvaranja turneje skijaških skokova. Nakon detaljnog planiranja, prvo izdanje održano je 1953. godine, kada je pobjedu odnio austrijski skakač Sepp "Buwi" Bradl.

Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck i Bischofshofen dat će još jedno besmrtnika. Hoće li to po drugi puta biti član obitelji Prevc ili ćemo svjedočiti iznenađenju saznat ćemo u četiri epska natjecanja do šestog siječnja. Iliti riječima legendarnog Mattija Nykänena "Jedio što želim je skakati i skakati i skakati ponovno".

