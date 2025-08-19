Rusija vratila više od 1000 tijela ukrajinskih vojnika, a zauzvrat dobila ostatke samo 19 svojih

Rusija je vratila tijela više od 1000 ukrajinskih vojnika, rekao je u utorak glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski. Zauzvrat, Ukrajina je predala ostatke 19 ruskih vojnika, Medinski je napisao na društvenoj mreži Telegram.

Kijev je potvrdio da je primio tijela. Rat koji je pokrenula Rusija, sada u svojoj četvrtoj godini, na obje strane je odnio desetke tisuća života.

Nakon pregovora u Istanbulu u svibnju, proteklih mjeseci došlo je do nekoliko zamjena zatvorenika. Moskva je obećala vratiti tijela tisuća vojnika.

Dokaz o većim gubicima?

Rusija je rekla da je vratila 7000 tijela prije posljednje predaje, uz tvrdnju da je Ukrajina vratila manje od 100 ukupno. Moskva ovo predstavlja kao dokaz da je Ukrajina pretrpjela puno veće gubitke na borbenom polju, piše dpa.

Kijev je međutim rekao da su među 1000 vraćenih tijela i ona petorice vojnika koji su umrli dok su bili u ruskom zatočeništvu.

Prema ukrajinskom Koordinacijskom stožeru za liječenje ratnih zarobljenika, ti muškarci su trebali biti vraćeni ranije prema sporazumu u Istanbulu o razmjeni teško ranjenih vojnika.

Ukrajina opetovano optužuje Rusiju za loš tretman ratnih zarobljenika.

