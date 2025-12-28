Putnicu ostavili par sati samu na otoku, umrla je: 'Duboko smo potreseni'

Kruzer Coral Adventurer nasukao se uz obalu Papue Nove Gvineje na svom prvom putovanju nakon smrti putnice krajem listopada.

Incident se dogodio u subotu, oko 30 kilometara od grada Lae na istočnoj obali zemlje. Prema navodima kompanije, svi putnici i članovi posade su sigurni, a prvi pregledi nisu pokazali oštećenja trupa broda. Detaljnije inspekcije planirane su za nedjelju, piše BBC.

Australska pomorska sigurnosna uprava (AMSA) potvrdila je za BBC da s broda nije zaprimljen poziv u pomoć te da pomno prati razvoj situacije. Po potrebi će pružiti podršku vlastima Papue Nove Gvineje.

Pod istragom zbog smrti putnice

Još nije odlučeno hoće li se trenutačno 12-dnevno krstarenje nastaviti prema planu. Na brodu se u vrijeme incidenta nalazilo 80 putnika i 43 člana posade, a putovanje je trebalo završiti 30. prosinca.

Coral Adventurer se i dalje nalazi pod istragom australskih vlasti zbog smrti Suzanne Rees (80), čije je tijelo pronađeno 26. listopada na otoku Lizard. Istragu zajednički provode AMSA i policija savezne države Queensland.

Rees je sudjelovala u planinarskom izletu s ostalim putnicima, no u jednom se trenutku odvojila od grupe kako bi se odmorila. Brod je u međuvremenu isplovio, a vratio se tek nekoliko sati kasnije kada je posada shvatila da putnica nedostaje. Njezino tijelo pronađeno je dan kasnije, nakon opsežne potrage.

Potpuna suradnja s policijom

U trenutku njezine smrti brod je bio tek dva dana u 60-dnevnom putovanju, koje je potom u cijelosti otkazano. Putnicima je ponuđen puni povrat novca.

Direktor tvrtke Coral Expeditions, Mark Fifield, izjavio je kako je kompanija "duboko potresena događajem" te da je obitelji preminule putnice pružena puna podrška. Dodao je i da tvrtka u potpunosti surađuje s policijom i ostalim nadležnim tijelima.

Iz AMSA-e su poručili kako trenutačno ne mogu komentirati tijek istrage, naglasivši da rezultate svojih istraga u pravilu ne objavljuju javno.

