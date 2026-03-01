FREEMAIL
početak sezone /

Talijan nakon ispadanja u sprintu, slavio na Tajlandu: Svjetski prvak morao odustati
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Bezzecchi je ispao iz subotnjeg sprinta dok je bio u vodstvu, ali ovaj put talijanski vozač nije pogriješio

1.3.2026.
12:57
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Talijan Marco Bezzecchi na Apriliji vodio je od starta do cilja i pobijedio na Velikoj nagradi Tajlanda u nedjelju, ispred Pedra Acoste iz KTM-a i Raula Fernandeza iz Trackhousea.

Bezzecchi je ispao iz subotnjeg sprinta dok je bio u vodstvu, ali ovaj put talijanski vozač nije pogriješio, već je krenuo s 'pole positiona' i stekao veliko vodstvo te pobijedio u prvoj utrci sezone s više od pet sekundi prednosti.

Branitelj naslova u MotoGP-u Marc Marquez (Ducati) bio je prisiljen odustati zbog puknuća stražnje gume u 21. krugu.

