Preminula onkologinja Zrinka Rendić-Miočević: ‘Ostavila je neizbrisiv trag‘
'Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima'
Preminula je doktorica Zrinka Rendić-Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije na Zavodu za radioterapijsku i internističku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu.
Tužna vijest objavljena je na Facebook stranici Udruge ‘Nismo same‘, za podršku ženama koje su pobijedile malignu bolest ili se liječe od nje.
Ostavila neizbrisiv trag
‘S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku naše suradnice i prijateljice Zrinke Rendić Miočević, iznimne liječnice i prije svega divne osobe.
Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja.
Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno. Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka.
Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima.
Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek‘, objavili su iz Udruge ‘Nismo same‘.