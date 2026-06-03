Preminula onkologinja Zrinka Rendić-Miočević: ‘Ostavila je neizbrisiv trag‘

Preminula je doktorica Zrinka Rendić-Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije na Zavodu za radioterapijsku i internističku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu.

Tužna vijest objavljena je na Facebook stranici Udruge ‘Nismo same‘, za podršku ženama koje su pobijedile malignu bolest ili se liječe od nje.

Ostavila neizbrisiv trag

‘S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku naše suradnice i prijateljice Zrinke Rendić Miočević, iznimne liječnice i prije svega divne osobe.

Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja.

Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno. Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka.

Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek‘, objavili su iz Udruge ‘Nismo same‘.