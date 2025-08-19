Austrija 'opalila' kazne zbog Thompsona: Pregledavaju snimke s koncerta

Austrija je novčano kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona u srpnju na zagrebačkom Hipodromu. Prema neslužbenim informacijama, kazne su im stigle jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

"U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku", potvrdilo je austrijsko Savezno ministarstvo unutarnjih poslova za 24 sata.

Ova vijest dolazi nakon što su mediji već izvijestili kako austrijska istražna tijela pregledavaju snimke i fotografije s koncerta na kojem se, prema tvrdnjama organizatora, okupilo oko pola milijuna posjetitelja. Među njima je čak 18.000 Austrijanaca koji su kupili karte.

Strogi propisi

Austrijske vlasti su prije nekoliko godina izmijenile zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH.

Podsjetimo, uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Zagrebom su se orile zakonom zabranjene pjesme, točnije ustaška pjesma "Jure i Boban", a mnogi su posjetitelji na majicama nosili spornu ikonografiju. Osim toga, pjevač je na Hipodromu otpjevao i "Bojnu Čavoglave" uzviknuvši "Za dom!", a posjetitelji su u glas odgovorili "Spremni!"

Hrvatska policija je tijekom koncerta i nakon njega poručila da sve snimaju i najavili su da će, iako nisu reagirali na licu mjesta, prijave podnijeti naknadno.

Inače, kod nas su postrožene kazne za pjevanje ustaških pjesama i pozdrave te se kreću od 700 do 4.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Bulj za RTL Danas nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju