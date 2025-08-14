Plenković se oglasio o Thompsonu i pozdravu 'ZDS': 'To je debilno i pomalo smiješno...'

Hoće li i kada uzvik "Za dom spremni" u kazneni zakon, premijer Andrej Plenković komentirao je da su stvari "poprilično jasne i po postojećem zakonu".

"Potpuno je besmisleno govoriti o povijesnom revizionizmu. Čak se spekulira od jadnog i poraženog SDP-a da HDZ više nije mainstream stranka, da je postao stranka ekstremne desnice, što je toliko besmislene i debilno da mi je to već pomalo smiješno čitati o tome", rekao je.

HDZ i Vlada su snažno na poziciji desnog centra, ističe Plenković te nema nikakve cenzure pjesme koje postoji već 35 godina i bila je budnica u Domovinskom ratu.

ZDS nije mjesto u Saboru

"Sve ovo drugo je zlorabljenje jednog manjeg dijela ljudi i zahtjeva ne samo reakciju policije već i našu snažnu osudu. To što su se ovi na lijevom spektru prepali koncerta od pola milijuna ljudi i situacije u kojoj je Thompson pjevač koji je praktički imao himnu rukometne reprezentacije da se sada iščuđavaju nećemo nećemo što postoji 35 godina meni je malo smiješno i deplasirano", rekao je.

Plenković je naglasio i kako pozivu "Za dom spremni" nema mjesta u Hrvatskom saboru. "To treba sankcionirati. Siguran sam da će to ubuduće činiti predsjednik Sabora. Svi političari koji to misle zlorabiti ne čine dobro ni sebi ni hrvatskom društvu ni političkoj kulturi".

Rekao je da se HDZ nije promjeni, on je tamo di je njegova politička forma i zahvaljujući tome, ističe Plenković, imaju podršku hrvatskog naroda i treću Vladu. "Svi neki snovi da mi nismo tamo gdje smo bili jučer, mislim da su deplasirani. To su političke krive procjene", poručio je Plenković.

