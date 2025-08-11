Jandroković 'oprao Torcidu', pitali ga i o pozdravu 'Za dom spremni': 'Tu je sada dišpet...'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković osudio je ponašanje članova Torcide koji su na utakmici Hajduka i Gorice zapalili transparent sa srpskim obilježjima i vikali ZDS, istaknuvši da je to loše i nepotrebno te da se u sportu trebaju izbjegavati političke konotacije.

"To je potpuno nepotrebno, loše, to nisu poruke koje treba slati s nogometnih terena i stadiona. Treba smiriti strasti i kada smo na nogometnim utakmicama navijati za one koje volimo i naravno poštovati sve protivnike", rekao je Jandroković koji se u ponedjeljak sastao s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem i županom Dubrovačko-neretvanske županije Blažom Pezom.

Upitan razmišlja li se o izmjenama zakona vezanih uz povik "Za dom spremni", Jandroković je rekao da se o tome puno govorilo i da nema ništa posebno za dodati.

"Očito se sad ovdje radi i o nekom dišpetu i inzistiranju na nečem što je nepotrebno. Još jednom ponavljam, to su sportski događaji, treba sportski navijati, poštovati sportskog protivnika, navijati za svoje, a izbjegavati bilo kakve političke konotacije kada je u pitanju sport i nogomet", rekao je.

Na pitanje novinara kako bi taj pozdrav trebalo regulirati kako ne bi vrijeđao ljude s obzirom na to da ga ljudi shvaćaju na dvostruki način, Jandroković je odgovorio da je "sudska praksa različita" te da to "nesumnjivo ima dvostruku konotaciju". "Jedna je ona vezana za Nezavisnu Državu Hrvatsku i to je neprihvatljivo, to treba sankcionirati i to se zakonom kažnjava, a što se tiče one koja je vezana za Domovinski rat, to je jasno propisano kada se taj uzvik može koristiti", napomenuo je.

O tragediji na Jadrolinijinom trajektu

Premda je prošlo godinu dana od tragične nesreće na Jadrolinijinom trajektu "Lastovo", još nitko nije odgovarao za smrt pomoraca, na što je Jandroković rekao da je to u nadležnosti pravosudnih tijela, da očekuje da će biti provedeni postupci i da će oni koji su odgovorni za smrt trojice pomoraca odgovarati, ali da je za to "očito potrebno neko vrijeme".

Pri tome je demantirao da sustav štiti bivšu Upravu Jadrolinije.

Na ponovljenom pozivu za čelno mjesto Vrhovnog suda stigla je samo jedna kandidatura - profesorice na zagrebačkom Pravnom fakultetu Aleksandre Maganić, a zamoljen da komentira to što joj predsjednik Republike Zoran Milanović nije sklon, Jandroković je rekao da nema takvu informaciju.

"Vidio sam da se javila jedna kandidatkinja i sada je na redu uobičajena procedura - o njoj se mora izjasniti i Opća sjednica Vrhovnog suda i Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora i tada ćemo vidjeti hoće li je predsjednik Republike predložiti ili ne. Pustimo neka sve ide u skladu sa zakonom", rekao je.

Vezano za Milanovićev poziv Vladi da pokrene proceduru priznavanja Palestine, Jandroković je rekao da se o tome vode razgovori i da je situacija vrlo složena.

"Vidite da i u Ujedinjenim narodima, na Vijeću sigurnosti, traju rasprave i da postoje velike podjele u međunarodnoj zajednici o tome kako zaustaviti konflikt. Ono što je s hrvatske strane važno - želimo da rat stane, da se ide ka miru i da se zaštite nevini civili koji, nažalost, isto tako ginu", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Jandroković u Kninu poručio: 'Kao što pjesma kaže - Što se krvlju brani, ne pušta se lako'