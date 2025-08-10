SRPSKI MEDIJI /

'Skandal na Poljudu! Bez trunke srama zapalili nam zastavu, vikali 'Za dom spremni' i pjevali da propadamo'

'Skandal na Poljudu! Bez trunke srama zapalili nam zastavu, vikali 'Za dom spremni' i pjevali da propadamo'
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Srpski mediji očekivano su prenijeli što se događalo na Poljudu za vrijeme susreta Hajduka i Gorice

10.8.2025.
23:40
Sportski.net
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Hajduka u dvoboju su 2. kola SHNL-a kao domaćini na Poljudu svladali Goricu sa 2-0 (0-0), a oba gola splitski je sastav postigao iz kaznenih udaraca. Prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m). Međutim, utakmica odigrana u nedjelju ostala je u sjeni paljenja srpske zastave, skandiranja Za dom spremni i pjevanjem - Kiša pada, Srbija propada. Naravno, srpski mediji posvetili su pozornost događanjima na Poljudu. 

Kurir tako piše: "Torcida je na tribini zapalila srpsku zastavu, te vikala Za dom spremni. Također je istaknula ukradene transparente na ćirilici i pritom još zapjevala 'Kiša pada, Srbija propada'.

Informer, portal blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, javlja:

"Bez trunke srama - Hrvati palili srpsku zastavu, veličali zločinačku 'Oluju' i uzvikivali 'Za dom spremni". 

Telegraf navodi:

Skandal u Hrvatskoj! Zapaljena srpska zastava na Poljudu, slavili "Oluju" i uzvikivali "Za dom spremni".

B92 isto nije propustio izvjestiti o događanjima na Poljudu:

"Novi skandal na 'Poljudu' – gorjela srpska zastava i transparenti na ćirilici, pjevali i kiša pada, Srbija propada". 

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su Splitu i sramota i ponos, i anđeli i demoni. RTL Direkt donosi priču o Torcidi

TorcidaSrbijaZa Dom Spremni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRPSKI MEDIJI /
'Skandal na Poljudu! Bez trunke srama zapalili nam zastavu, vikali 'Za dom spremni' i pjevali da propadamo'