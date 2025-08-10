'Skandal na Poljudu! Bez trunke srama zapalili nam zastavu, vikali 'Za dom spremni' i pjevali da propadamo'
Srpski mediji očekivano su prenijeli što se događalo na Poljudu za vrijeme susreta Hajduka i Gorice
Nogometaši Hajduka u dvoboju su 2. kola SHNL-a kao domaćini na Poljudu svladali Goricu sa 2-0 (0-0), a oba gola splitski je sastav postigao iz kaznenih udaraca. Prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m). Međutim, utakmica odigrana u nedjelju ostala je u sjeni paljenja srpske zastave, skandiranja Za dom spremni i pjevanjem - Kiša pada, Srbija propada. Naravno, srpski mediji posvetili su pozornost događanjima na Poljudu.
Kurir tako piše: "Torcida je na tribini zapalila srpsku zastavu, te vikala Za dom spremni. Također je istaknula ukradene transparente na ćirilici i pritom još zapjevala 'Kiša pada, Srbija propada'.
Informer, portal blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, javlja:
"Bez trunke srama - Hrvati palili srpsku zastavu, veličali zločinačku 'Oluju' i uzvikivali 'Za dom spremni".
Telegraf navodi:
Skandal u Hrvatskoj! Zapaljena srpska zastava na Poljudu, slavili "Oluju" i uzvikivali "Za dom spremni".
B92 isto nije propustio izvjestiti o događanjima na Poljudu:
"Novi skandal na 'Poljudu' – gorjela srpska zastava i transparenti na ćirilici, pjevali i kiša pada, Srbija propada".
