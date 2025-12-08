FREEMAIL
UVJERITE SE SAMI /

Ana Maslać Plenković ‘ukrala show’: Premijerova supruga u blistavom izdanju

Ana Maslać Plenković ‘ukrala show’: Premijerova supruga u blistavom izdanju
Foto: Vlada Rh

Ana Maslać Plenković zablistala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj kombinaciji.

8.12.2025.
23:40
Tajana Gvardiol
Vlada Rh
Francuski predsjednik Emanuel Macron i prva dama Brigitte primili su u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića i suprugu Anu Maslać Plenković na večeru u Elizijsku palaču. Ana Maslać Plenković zablistala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Foto: Vlada Rh
Foto: Vlada Rh
Foto: Vlada Rh

Premijer Plenković objavio je status s fotografijama na X-u.

"Prigodom svečanog susreta u Palači Elysee čiji su domaćini Emmanuel Macron i gospođa Brigitte Macron, zajedno s predstavnicima hrvatskih tvrtki potvrdili smo snagu prijateljstva i strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske. Također smo odali počast Jean-Michelu Nicolieru, koji je 1991. došao braniti Vukovar i dao život za slobodu Hrvatske.

Foto: Vlada Rh
Foto: Vlada Rh

Ova večer je povijesni, politički i kulturni trenutak. Hrvatska i Francuska zajedno ističu važnost očuvanja međunarodnog poretka utemeljenog na pravu, kao i snažne i suverene Europe, sposobne zaštititi svoju sigurnost, industriju, energiju i demokraciju", objavio je Andrej Plenković na X-u.

Ana Maslać Plenković ‘ukrala show’: Premijerova supruga u blistavom izdanju