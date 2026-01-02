FREEMAIL
FANOVI REKLI SVOJE /

Ovaj majstor je FNC borac godine: Slažete li se s izborom?

Ovaj majstor je FNC borac godine: Slažete li se s izborom?
Foto: Marko Prpic/pixsell

FNC je putem službenog Instagrama nominirao petoricu istaknutih imena, a odluku su donijeli fanovi u komentarima

2.1.2026.
19:49
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
Nakon fantastične 2025. godine u kojoj smo vidjeli puno fantastičnih boraca, obožavatelji FNC-a su odabrali onog najboljeg. 

Miloš "The Cobra" Janičić proglašen je FNC-ovim Borcem godine za 2025. godinu koja je za regionalnu MMA scenu predstavljala jasan iskorak prema višoj razini. 

FNC je putem službenog Instagram profila nominirao petoricu istaknutih imena, a odluku su donijeli fanovi u komentarima objave.

Uz Janičića među nominiranima su bili Kamil Kraska, Ivan Sičaja, Francisco Barrio i Miljan Zdravković, a pobjednik je status jedne od najvećih FNC zvijezda zacementirao dominantnom i surovom izvedbom protiv Marka Bojkovića na FNC-u 23. 

Janičić je godinu zaključio na najimpresivniji mogući način - ekspresnim tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv bivše UFC legende Alexa Oliveire na FNC-u 26, u glavnoj večeri spektakla u Podgorici.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom: Nadamo se i velikim uspjesima

FncMiloš Janičić
