Nevjerojatne ispovijesti preživjelih: 'Prijatelj je imao križ u ruci. Vatra ga je zaobišla...'

Švicarska je proglasila pet dana žalosti zbog požara u baru Le Constellation u poznatom skijalištu Crans-Montana gdje je poginulo najmanje 40 ljudi. Ozlijeđeno ih je 119 od kojih je 113 identificirano - među njima su i državljani Srbije i Bosne i Hercegovine. Dok traje istraga o uzroku požara, traje i muka roditelja i obitelji nestalih. Više od 40 sati ne znaju što im je s djecom.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, kao i naše veleposlanstvo u Bernu, u ovom trenutku nemaju potvrde o mogućim stradalim Hrvatima. Poručuju i da dosad nisu zaprimili upite obitelji o eventualnim stradalima u tragediji u Švicarskoj.

"Ako ste ga vidjeli u bolnicama ili u mrtvačnici, bilo da je živ ili je poginuo, molim vas da me kontaktirate. Ne znam koliko su mu opekline teške, ne znam je li prepoznatljiv, ne znam ništa. Sve što želim jest pronaći svoje dijete", govori Laetititia Brodard-Sitre, majka nestalog 16-godišnjaka.

Požar izbio zbog zapaljenih svijeća ili prskalica na bocama šampanjaca?

Preživjela Laetitia Place opisuje strahote koje su prošli u hororu novogdišnje noći: 'Kad smo bježali, držala sam prijatelja za ruku. Penjala sam se stubama i ispustila mu ruku. Sad više ne znam gdje je.'

Uzrok požara još nije službeno objavljen. Istraga traje, deseci su već ispitani, a analizira se i je li pjena na stropu bara u skladu s propisima.

"Doista, sve upućuje na to da je požar izbio zbog užarenih svijeća ili prskalica koje su bile postavljene na boce šampanjca i koje su bile preblizu stropa", navodi Beatrice Pilloud, švicarska glavna državna odvjetnica.

'Popela se na ramena druge žene, udarila prskalicama u strop i tada je planulo'

Za sada nije utvrđena kaznena odgovornost. Bar Le Konstelasion je poznat po svom šou sa šampanjcima s prskalicima. Jedna fotografija navodno pokazuje trenutak početka požara. Vatra zahvaća plastične izolacijske ploče na stropu.

"Jedna žena popela se na ramena druge žene držeći dvije boce, a pritom su se palile prskalice. Mahala je bocama previsoko, udarile su u strop i tada je planuo požar", navodi očevidac Axel.

I sekunde prije potpune katastrofe posjetitelji su još pokušavali ugasiti požar. No ubrzo nastaje kaos.

"Nije bilo izlaza za nuždu. Morao sam razbiti prozor", govori drugi preživjeli, Nathan.

Što je flashover? Temperature prelaze 1000 stupnjeva

Stručnjaci taj fenomen požara nazivaju flashover, kada se gotovo istodobno zapali većina zapaljivog materijala u prostoriji, a temperature prelaze tisuću stupnjeva.

"To se obično događa u razdoblju od otprilike 120 sekundi, iako vremenski okvir može varirati. Tijekom toga se mogu pojaviti vrlo visoke temperature, a zatim nastupa tzv. flashover — iznenadno i vrlo brzo širenje vatre i dima", navodi Ralf Hoehmann, stručnjak za zaštitu od požara.

Iz tog pakla ostala su jeziva prisjećanja onih koji su preživjeli - što i sami smatraju čudom.

'Prijatelj je imao križ u ruci, vatra ga je zaobišla!'

"Moj prijatelj isto nije mogao izići pa je sjeo i držao križ u ruci. Vatra ga je jednostavno zaobišla. Nije ga dotaknula. Bila je svuda oko njega, ali ne i na njemu. I preživio je, hvala Bogu", navodi preživjela Laetitia Place.

Švicarske vlasti potvrdile su 40 poginulih, dok Talijani tvrde da ih je 47-ero. Jedan od prvih identificiranih je 16-godišnji Talijan, sportaš, juniorski prvak u golfu. Za identifikaciju je stigao i poseban tim iz Izraela, jer utvrđivanje je jako teško, ne zna se ni koliko je bilo posjetitelja, ni koliko spasilaca.

Bernard Mac, voditelj Forenzičkog odjela sudske medicine bolnice u Compiègneu, govori kako je prilično teško napraviti identifikaciju prije nego što prođe tjedan dana. Zaista nam je potrebno bar toliko vremena.

Od 119 ozlijeđenih identificirano njih 113

Od 119 ozlijeđenih identificirano je 113 - od toga je 71 Švicarac, 14 Francuza, 11 Talijana, četiri državljanina Srbije, te po jedan iz Be i Ha, Belgije, Luksemburga, Poljske, Portugala i 14 nepoznatih iz Azije.

Pedesetak ozlijeđenih prebačeno je ili će uskoro biti prebačeno u europske zemlje, u specijalizirane centre za teške opekline. Hrvatska je također ponudila pomoć, ali su iz Švicarske odgovorili da zasad nije potrebna.