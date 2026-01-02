Proglašeno pet dana žalosti nakon katastrofalnog požara: Što sve znamo o tragediji?

Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 115 ih je ozlijeđeno u ogromnom požaru koji je tijekom proslave Nove godine buknuo u baru Le Constellationu u švicarskom skijalištu Crans-Montani, javlja BBC.

Dužnosnici upozoravaju da bi identifikacija poginulih mogla trajati danima ili čak tjednima. Također ističu da postoji nekoliko hipoteza o uzroku stravične tragedije, ali odbili su komentirati nagađanja svjedoka da je horor počeo nakon što su rođendanske svijeće na vrhu boca šampanjca zapalile strop.

Ključni događaji:

Poginulo oko 40 ljudi, ozlijeđenih je 115

Identifikacija bi mogla trajati tjednima

Švicarska će proglasiti pet dana žalosti

Tijek događanja:

Pet dana žalosti

7.05 - Švicarski predsjednik Guy Parmelin izjavio je da će zemlja proglasiti pet dana žalosti, a požar je opisao kao jedan od najtraumatičnijih događaja u povijesti države.

"Bila je to tragedija dosad nepoznatih razmjera", naveo je predsjednik, prenosi The Guardian.

Što sve znamo o požaru?

7.03- Kako je u četvrtak navečer prenio BBC, požar u baru Le Constellationu u skijalištu Crans-Montani izbio je u 1.30 sati po mjesnom vremenu. Vlasti su rekle da su u baru bili ljudi nekoliko nacionalnosti.

Policija je objavila da je poginulo 40 ljudi, a 115 je ozlijeđeno, od kojih mnogi teško. Glavna regionalna tužiteljica rekla je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada. Švicarski predsjednik Guy Parmelin rekao je da je to "jedna od najgorih tragedija koja se dogodila u zemlji".

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice širom Švicarske. Za prihvat ozlijeđenih pripremljen je i odjel za opekline u Milanu. Ravnateljica Sveučilišne bolnice u Lausannei rekla je za švicarski list da su njima do sada prebačena 22 pacijenta, većinom u dobi od 16 do 26 godina.

Vlasti rade na identifikaciji žrtava kako bi tijela mogla biti vraćena obiteljima što je moguće prije, rekla je glavna regionalna tužiteljica Beatrice Pilloud. No talijanski veleposlanik u Švicarskoj upozorio je da bi identifikacija žrtava mogla potrajati tjednima. Talijanski ministar vanjskih poslova ranije je rekao da bi identifikacija mogla biti teška zbog teških opeklina.

U baru su se nalazili ljudi nekoliko nacionalnosti. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova reklo je za BBC da se nestalima smatra 16 talijanskih državljana te da ih je između 12 i 15 na liječenju u bolnici.

Francuski mediji izvijestili su da je među ozlijeđenima najmanje dvoje francuskih državljana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je "punu solidarnost Francuske i bratsku potporu" Švicarskoj.

Britansko veleposlanstvo u Švicarskoj reklo je da prati situaciju, ali da od njega nije zatražena pomoć. Konzularno osoblje u pripravnosti je kako bi pomoglo pogođenim britanskim državljanima u slučaju da bude potrebno, navodi se u priopćenju Foreign Officea.

Što je uzrokovalo požar?

Uzrok je trenutačno nepoznat, ali vlasti kažu da početni dokazi ne upućuju na napad. Na pitanje o ranijim izvješćima o eksploziji, regionalni sigurnosni dužnosnik Stéphane Ganzer rekao je da "požar nije uzrokovan detonacijom eksplozivne naprave, već je riječ o požaru koji, kako se razvija, uzrokuje eksploziju i opći požar u prostorijama".

Dvoje francuskih državljana koji su rekli da su u to vrijeme bili u baru opisali su kako su vidjeli konobaricu kako stavlja rođendansku svijeću na bocu šampanjca. "Jedna od svijeća držana je preblizu stropu, koji se zapalio. U roku od nekoliko sekundi cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta", rekli su Emma i Albane za francuski medij BFMTV. Evakuaciju su opisali kao "vrlo tešku" jer je put za bijeg bio "uzak", a stepenice za izlazak van "još uže".

Na konferenciji za novinare u četvrtak, tužiteljica Pilloud također je rekla da su stubišta izgledala uska, ali da će istraga procijeniti jesu li bila u skladu sa zahtjevima.

Regionalni zapovjednik policije Frédéric Gisler rekao je da se dim prvi put pojavio iz bara oko 1.30 po lokalnom vremenu, nakon čega su pozvane hitne službe. Prvi policajci brzo su stigli na mjesto događaja, a zatim su raspoređene i velike spasilačke ekipe, rekao je Gisler.

Što znamo o baru Le Constellation u Crans-Montani?

Le Constellation je veliki bar u švicarskom skijalištu Crans-Montana koji postoji već dugi niz godina. Iako je samo odmaralište prilično luksuzno, Le Constellation nije bio osobito otmjen, izvijestila je iz odmarališta Silvia Costeloe s BBC-a.

Na katu se nalazi prostor s TV ekranima gdje ljudi idu gledati nogometne utakmice. Dolje je veliki bar gdje su ljudi vjerojatno pili i plesali. Bar je mogao primiti do 300 ljudi i imao je malu terasu, iako nije poznato koliko je ljudi bilo tamo u vrijeme požara.

Božićni i novogodišnji blagdani jedno su od najprometnijih razdoblja u godini za alpska skijališta, a vjerojatno je da je bar bio pun Švicaraca i turista koji su slavili početak 2026. godine.

