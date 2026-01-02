Francuski nogometaš teško ozlijeđen u požaru u švicarskom skijalištu, hitno je prebačen u specijaliziranu bolnicu

Tragičan požar koji je izbio u jednom noćnom klubu u švicarskom skijalištu Crans-Montana tijekom dočeka Nove godine pretvorio je slavlje u nacionalnu katastrofu. U stravičnoj nesreći život je izgubilo više od četrdeset osoba, a među stotinjak ozlijeđenih je i 19-godišnji francuski nogometaš Tahirys Dos Santos, koji je zadobio teške opekline.

Tko je Tahirys Dos Santos?

Tahirys Dos Santos je talentirani devetnaestogodišnji branič koji igra za francuski nogometni klub Metz. U trenutku nesreće, mladi sportaš bio je na odmoru s prijateljima u švicarskim Alpama. Doček Nove godine u popularnom baru Le Constellation prekinut je oko 1:30 ujutro kada je buknuo požar.

👤 Tahirys Dos Santos fait parti des Français qui ont été blessés dans l'incendie mortel de Crans-Montana, en Suisse, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son agent Christophe Hutteau a donné de premières nouvelles du joueur de Metzhttps://t.co/RE04swX6CO — RMC Sport (@RMCsport) January 1, 2026

Dos Santos je zadobio teške opekline te je helikopterom hitno prebačen u specijaliziranu bolnicu u Njemačkoj, s obzirom na to da su kapaciteti švicarskih bolničkih odjela za opekline bili preopterećeni zbog velikog broja teško stradalih. Iz njegovog kluba FC Metz poručili su kako su vodstvo, treneri i igrači "duboko šokirani" viješću te da pružaju punu podršku njemu i njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima. Mladi nogometaš trebao se ovog tjedna vratiti treninzima.

Novogodišnja proslava pretvorena u noćnu moru

Požar u krcatom podrumskom prostoru bara Le Constellation proširio se razornom brzinom. Prema izjavama svjedoka, vjeruje se da je vatru izazvala prskalica s boce šampanjca koja je zapalila niski drveni strop. Švicarski dužnosnici potvrdili su da je vatra izazvala takozvani "flashover" efekt, pri čemu su se svi zapaljivi materijali u prostoriji zapalili gotovo istovremeno, ne ostavljajući gostima gotovo nikakvu priliku za bijeg.

U tragediji je poginulo više od četrdeset osoba, a ozlijeđeno je preko stotinu, od kojih mnogi s teškim ozljedama opasnim po život. Među žrtvama su uglavnom mladi ljudi, a vlasti upozoravaju da bi identifikacija mogla potrajati danima jer su mnoga tijela izgorjela do neprepoznatljivosti te će biti potrebna DNA i dentalna analiza.

Tuga i istraga u mondenom skijalištu

Švicarski predsjednik Guy Parmelin, koji je preuzeo dužnost samo nekoliko sati prije tragedije, nazvao je požar "jednom od najgorih tragedija koje je naša zemlja ikada doživjela". Istaknuo je da je gubitak tolikog broja mladih života zavio cijelu naciju u crno na samom početku nove godine. Tragedija je potresla inače živahno turističko mjesto koje se pripremalo za domaćinstvo Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju.

Dok traje istraga koja bi trebala otkriti sve okolnosti koje su dovele do ove katastrofe, Crans-Montana tuguje za izgubljenim životima. Među nestalima je i šesnaest talijanskih te osam francuskih državljana, a vlasti napominju da bi konačni brojevi mogli biti i veći.

