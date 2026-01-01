Hrvatski fratar u Švicarskoj slomljen nakon alpske tragedije: 'To je ogroman bar'

Dočeci Nove godine u svijetu pali su u sjenu tragedije u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana, gdje je u prepunom baru poginulo više od 40 ljudi.

Stotine ljudi je i ozlijeđeno kada je na dočeku Nove godine, sat i pol nakon ponoći, u baru buknuo požar. Uzrok još nije službeno utvrđen, ali se nagađa da je tragediju izazvala pirotehnika i šampanjci, nakon čega se vatra iznimno brzo proširila.

Dodatni problem bio je što se bar nalazi u podrumu pa u tom kaosu nije bilo dovoljno izlaza za evakuaciju, što je povećalo broj stradalih. O cijelom slučaju oglasilo se hrvatsko veleposlanstvo u Švicarskoj, iz kojeg su poručili kako još nema informacija nalaze li se među stradalima i hrvatski državljani.

Foto: Rtl Danas

Frédéric Gisler, šef kantonalne policije Valaisa, izjavio je:

"Dame i gospodo, ne mogu to skrivati od vas – potreseni smo onim što se sinoć dogodilo u Cransu. U ime zapovjedništva kantonalne policije Valaisa izražavam najdublju sućut žrtvama i obiteljima pogođenima ovom tragedijom. Jamčim im našu punu podršku u ovim posebno dramatičnim i bolnim trenucima."

Karine Spreng, stanovnica Crans-Montane, rekla je da zna osobu koja je možda bila među žrtvama.

Foto: Rtl Danas

"Ne mogu je dobiti. Jako sam zabrinuta. Pokušat ću kontaktirati druge koji je poznaju, samo da saznam je li još živa", rekla je.

Tamošnji su stanovnici utučeni, svjedoči za RTL Danas i voditelj Hrvatske katoličke misije u Lausanne-Wallisu, na čijem području živi oko 500 hrvatskih obitelji, fra Vladimir Ereš:

"Svi smo utučeni, kao narod. Živimo u jako lijepoj harmoniji sa Švicarcima i oni s nama. I sad smo ostali bez riječi – i oni i mi. Jedna prilično nezgodna atmosfera – na cesti, kad staneš i pričaš, samo je to tema, ne kako su dočekali Novu godinu."

Kaže, nameću se pitanja kako se i zašto (dogodila ova tragedija, op. a.).

"Čujem, znam iz čitanja – to je ogroman bar, kuća, tu dolaze različiti ljudi. Prekjučer je na cesti bilo jako puno ljudi tamo sa svih strana planeta. Svi su utučeni, ne samo Hrvati. Vodim i nekoliko švicarskih župa, i prije i poslije mise i u udruženju – utučeni su ljudi jer nisu naviknuli na ovakvo nešto, zbilja strašno", rekao je za RTL Danas.

Kako nastaju veliki požari i zašto mogu u vrlo kratkom vremenu završiti katastrofalno, nedavno smo objavili u našem RTL Detektoru u kojem otkrivamo da je dovoljno i pet udaha dima da bi čovjek izgubio život, a posebno je šokantna video simulacija koliko treba požaru da se razbukta. Više o tome možete pročitati OVDJE.