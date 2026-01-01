Otkriven uzrok eksplozije i požara? Svjedokinje opisale trenutak katastrofe: 'Svi su vrištali'

Više desetaka ljudi je poginulo, a oko 100 ih je zadobilo ozljede nakon stravične eksplozije i požara u baru tijekom proslave Nove godine u švicarskom luksuznom skijalištu Crans-Montana.

Točan broj stradalih zasad nije objavljen, no vjeruje se da među njima ima stranih turista te da je umrlo najmanje 40 ljudi. Na mjesto horora hitne službe su pojurile oko 1.30 sati, nakon što su stigle dojave o dimu koji se izdizao nad objektom.

Vjeruje se da je prvo došlo do eksplozije u podrumu, a kasnije je u prizemlju izbila buktinja. U tim trenucima u baru se nalazilo više od 100 ljudi.

Svjedokinje otkrile uzrok?

Uzrok zasad nije poznat. Nepotvrđena izvješća sugeriraju da je možda riječ o pirotehnici, no Emma i Albane, dvije mlade Francuskinje koje je intervjuirao BFMTV, tvrde da je tragediju uzrokovala jedna od rođendanskih svijeća koje su konobarice stavile na boce šampanjca: 'Jedna od svjećica previše se približila stropu. U nekoliko desetaka sekundi cijeli strop je gorio'.

'Zavladala je apsolutna panika, svi su vrištali', navele su djevojke.

Glavna državna odvjetnica Beatrice Pilloud izričito je naglasila da se ne radi o terorizmu. Vlasti su proglasile izvanredno stanje, područje je u potpunosti zatvoreno, a na snazi je zona zabrane letenja.

'Čula se glasna eksplozija'

'Tijekom noći je bilo puno vatrometa, iako je bio zabranjen. Zatim se u nekom trenutku začula vrlo glasna eksplozija, nakon toga sam čuo nekoliko kola hitne pomoći', ispričao je za Blick turist iz Londona.

U razgovoru za isti medij, muškarac koji je ranije posjećivao bar, naveo je da podrum ima tek jedan izlaz i put za evakuaciju. Navodi da se prije dvije godine zapitao što bi se dogodilo u slučaju panike. 'Čak sam pomislio, ako ovdje izbije panika, kako ću se vratiti na danje svjetlo?', rekao je muškarac