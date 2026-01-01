FREEMAIL
HOROR NA DOČEKU /

Policija objavila koliko je ljudi poginulo u stravičnoj eksploziji: Širi se snimka

Policija objavila koliko je ljudi poginulo u stravičnoj eksploziji: Širi se snimka
Foto: X/screenshot

Švicarski medij Blick izvijestio je da možda vatromet uzrokovao požar, ali policija zasad ne može potvrditi tu informacij

1.1.2026.
7:49
Erik Sečić
X/screenshot
Najmanje 10 ljudi je poginilo, a još najmanje 10 ih je zadobilo ozljede u noći na četvrtak nakon eksplozije u baru u luksuznom švicarskom skijaškom odmaralištu Crans-Montana, javlja BBC.

Uzrok tragedije zasad nije poznat, no švicarski medij Blick izvijestio je da postoji mogućnost da je vatromet izazvao požar.

Ključni događaji

  • Najmanje 10 mrtvih i 10 ozlijeđenih
  • Objavljena jeziva snimka 
  • Uzrok zasad nepoznat 

Tijeka događanja: 

Najmanje 10 mrtvih

8.40 - Policija navodi da je poginulo najmanje 10 osoba, a još 10 ih je zadobilo ozljede, doznaje Sky News. Isto tako, policija navodi da nije bila riječ o terorizmu. 

Unutra bilo više od 100 ljudi

8.03 - U trenutku eksplozije u baru je bilo više od 100 ljudi, doznaje švicarska radio postaja Rhone FM, a prenosi Sky News.

Svjedok je ispričao da je ugledao "bezbroj" kola hitne pomoći, kao i nekoliko helikoptera. 

Objavljena snimka

7.52 - Detonacija je odjeknula oko 1.30 sati tijekom proslave Nove godine, a na društvenim mrežama objavljena je jeziva snimka s ceste ispred bara na kojoj se vidi kako buktinja guta zgradu dok ljudi vrište.

Podsjetimo, Crans-Montana je luksuzno skijaško odmaralište u srcu švicarskih Alpa. Smješteno je otprilike dva sata od glavnog grada Berna. 

švicarskaEksplozijaNova Godina
najčitanije
