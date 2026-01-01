FREEMAIL
UŽAS U ŠVICARSKOJ /

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ: 'Ovo je stravično'! Društvenim mrežama širi se snimka smrtonosnog požara

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ: 'Ovo je stravično'! Društvenim mrežama širi se snimka smrtonosnog požara
Foto: Screenshot Instagram Maurizio_molinari_

Prema dosadašnjim informacijama, čini se da objekt nije imao dovoljno sigurnosnih izlaza

1.1.2026.
21:15
Franka Kopilaš
Screenshot Instagram Maurizio_molinari_
U požaru koji je tijekom novogodišnje noći izbio u prepunom baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginulo je najmanje 40 osoba, a stotinjak je ozlijeđeno, većinom s teškim opeklinama. 

Nesreća se dogodila oko 1.30 sat iza ponoći, a među žrtvama su državljani više zemalja. Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, nema vijesti o stradalim Hrvatima.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u nekoliko većih švicarskih gradova, a u akciji spašavanja sudjelovao velik broj hitnih službi i helikoptera.

Društvenim mrežama počela je kružiti još jedna snimka tog kobnog događaja. Na snimci se vide ljudi koji vrište i panično bježe iz bara u kojem je izbio požar. Neki su pokušali pobjeći kroz prozore jer je izlaz bio prenapučen ljudima.

Prema dosadašnjim informacijama, čini se da objekt nije imao dovoljno sigurnosnih izlaza.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

POGLEDAJTE VIDEO: U požaru u Švicarskoj 40 mrtvih, hrvatski fratar potresen: 'Tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta'

švicarskaEksplozijaNova GodinaPožarCrans Montana
