UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ: 'Ovo je stravično'! Društvenim mrežama širi se snimka smrtonosnog požara

U požaru koji je tijekom novogodišnje noći izbio u prepunom baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginulo je najmanje 40 osoba, a stotinjak je ozlijeđeno, većinom s teškim opeklinama.

Nesreća se dogodila oko 1.30 sat iza ponoći, a među žrtvama su državljani više zemalja. Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, nema vijesti o stradalim Hrvatima.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u nekoliko većih švicarskih gradova, a u akciji spašavanja sudjelovao velik broj hitnih službi i helikoptera.

Društvenim mrežama počela je kružiti još jedna snimka tog kobnog događaja. Na snimci se vide ljudi koji vrište i panično bježe iz bara u kojem je izbio požar. Neki su pokušali pobjeći kroz prozore jer je izlaz bio prenapučen ljudima.

Prema dosadašnjim informacijama, čini se da objekt nije imao dovoljno sigurnosnih izlaza.

