Problemi za favorite: Piastri najbrži na treningu, ali tri sekunde sporiji od prošle godine

Vozač McLarena Oscar Piastri predvodio je vodeći trojac u drugom treningu Formule 1 na Velikoj nagradi Australije.

Nakon prilično mirnog početka u prvom slobodnom treningu (FP1), Piastri i kolege iz Mercedesa ubrzali su tempo. Piastri je postavio novi najbrži krug od 1:19.729, što je pola sekunde brže od vremena Charlesa Leclerca, koji je bio najbrži u FP1.

U samom FP2 to je bilo 0,214 s brže od Kimija Antonellija u Mercedesu i 0,320 s brže od Georgea Russella. Russell se sudario s Arvidom Lindbladom iz momčadi Racing Bulls pri izlasku iz svoje Mercedesove garaže u boksu.

Piastrijevo najbrže vrijeme u FP2 2026. bilo je više od tri sekunde sporije od najbržeg vremena u FP2 prošle godine, koje je postavio Leclerc.

Ove godine Leclerc je bio peti najbrži, s 0,562 s zaostatka, dok je njegov momčadski kolega u Ferrariju Lewis Hamilton bio četvrti, samo 0,001 s sporiji od svog bivšeg momčadskog kolege Russella.

Max Verstappen izgubio je velik dio vremena na početku sesije kada se njegov Red Bull zaustavio na kraju izlaza iz boksa, nedugo nakon Russellova i Lindbladova incidenta.

Nakon rada mehaničara ipak se vratio na stazu i na kraju postavio šesto najbrže vrijeme, unatoč jednom opasnom proklizavanju i izlasku preko trave na izlazu iz brze kombinacije zavoja 9/10.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris bio je sedmi najbrži, 1,065 s sporiji od svog momčadskog kolege Piastrija i tek malo brži od rookieja Lindblada, koji je potvrdio dobar nastup iz FP1 kao najbrži vozač izvan četiri vodeće momčadi.

Isack Hadjar bio je deveti, oko pola sekunde sporiji od svog momčadskog kolege iz Red Bulla Verstappena.

Esteban Ocon upotpunio je prvih deset za Haas, ispred momčadskog kolege Ollieja Bearmana, Nica Hülkenberga iz Audija i vozača Racing Bullsa Liam Lawsona.

Carlos Sainz odvozio je samo 10 krugova prije nego što ga je tehnički problem zadržao u garaži Williamsa do kraja sesije. Na kraju je bio 17., dok je njegov momčadski kolega Alex Albon završio 15.

Cadillac Sergija Péreza također je veći dio sesije proveo u garaži zbog sumnje na problem s hidraulikom. Pojavio se tek pred kraj, ali se zatim zaustavio na izlazu iz zavoja 2, što je izazvalo virtualni sigurnosni automobil nakon samo dva kruga.

Aston Martin je imao nešto bolji nastup, ali samo u usporedbi s vrlo slabim FP1, u kojem Fernando Alonso nije ni izašao na stazu.

Ovoga puta Alonso je odvozio 17 krugova, ali je bio 4,933 s sporiji od najbržeg vremena.

Njegov momčadski kolega Lance Stroll odvozio je 13 krugova, ali je bio 6,087 s sporiji od Piastrijeva vremena, što znači da u kvalifikacijama ne bi prošao granicu od 107%.

