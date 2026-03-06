Tko je najstariji na stazi, tko donedavno nije imao vozačku i zašto je cijeli svijet poludio za Formulom 1?

VIŠE OD SPORTA /

Idu brzinom od preko 300 kilometara na sat, vozači znaju izgubiti i do četiri kilograma po utrci, a karta za samo jedan dan na stazi može koštati 800 eura. Počinje nova sezona Formule 1. Prva utrka je u nedjelju. Osim nekih novih momčadi na stazi, novost je i da ćete analize vožnje Hamiltona, Verstappena i Norrisa ove godine gledati na RTL-u i Voyu. Tko je najstariji na stazi? Tko donedavno nije imao ni vozačku? Više pogledajte u prilogu