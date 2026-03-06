Verstappen izletio sa staze, izgledalo je kao da se bolid zapalio: Helikopter sve nadzirao

Prva dva slobodna treninga u Melbourneu u petak rano ujutro po hrvatskom vremenu, uoči Velike nagrade Australije Formule 1, bila su atraktivna i uzbudljiva.

Za vrijeme drugog treninga, najupečatljiviji trenutak dogodio se pred sam kraj treninga kad je Max Verstappen, jedan od glavnih favorita za osvajane naslova svjetskog prvaka Formule 1 ove sezone, vlasnik četiri uzastopna naslova prvaka (2021., 2022., 2023., 2024.), izgubio kontrolu nad bolidom i u jednom zavoju izletio sa staze, završivši na šljunku. Digla se velika prašina od brzine izletavanja, frcali su dijelovi bolida, na trenutak je izgledalo kao da se bolid zapalio, ali ta količina prašine je bila upravo zbog navedene brzine izletavanja. Max Verstappen je oštetio podvozje bolida i za njega je simulacija bila završena.

U priloženoj galeriji možete vidjeti i taj i ostale trenutke s prva dva treninga u Melbourneu.

POGLEDAJTE VIDEO: Paola Markek u Maksanovom korneru: 'Komentiraju 'što ti znaš o Formuli 1, ti si žensko'. Zaljubljena sam u ovaj sport i Ferrari'