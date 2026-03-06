Zapucao se u stup, pijan i bez vozačke! Policija objavila detalje kaosa u Zagrebu

Iz PU zagrebačke izvijestili su o prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu oko 14 sati na zagrebačkoj Peščenici. Muškarac (49) upravljao je osobnim automobilom bez registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole.

"Kretao se makadamskim putem Ulice II. Radnički put u smjeru jugoistoka. Dolaskom do kućnog broja 24 Ulice II. Radnički put prednjim dijelom vozila naletio je na metalni stup s betonskim postoljem.

Foto: pu zagrebačka

Obavljenom kontrolom i alkotestiranjem vozača policijski su službenici utvrdili da vozač upravlja neregistriranim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,73 g/kg u organizmu te upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita. Za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas", priopćila je zagrebačka policija.

Optužni prijedlog od 3290 eura

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, nakon čega je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud.

Optužnim prijedlogom policija je predložila da se vozača proglasi krivim te da mu se uz novčanu kaznu od 3.290 eura izrekne zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.

Pravomoćnom presudom sud ga je proglasio krivim, prihvatio prijedlog policije te mu izrekao traženu kaznu uz zaštitnu mjeru.

