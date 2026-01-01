FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
40 POGINULIH /

Ovo je početak smrtonosnog požara? Pojavila se snimka na društvenim mrežama

Ovo je početak smrtonosnog požara? Pojavila se snimka na društvenim mrežama
×
Foto: X/screenshot

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi zapaljeni strop u baru

1.1.2026.
15:35
F.K.
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U požaru koji je tijekom novogodišnje noći izbio u prepunom baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginulo je najmanje 40 osoba, a stotinjak je ozlijeđeno, većinom s teškim opeklinama. 

Nesreća se dogodila oko 1.30 sat iza ponoći, a među žrtvama su državljani više zemalja i još se utvrđuje ima li među njima Hrvata.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u nekoliko većih švicarskih gradova, a u akciji spašavanja sudjelovao velik broj hitnih službi i helikoptera.

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi zapaljeni strop u baru, a prema pisanjima stranih medija ta snimka označava početak kobnog požara, iako službene potvrde još nema.

Tijek događaja možete pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Neprospavana noć za obitelj Rajzl: 'Da samo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra...'

švicarskaPožarEksplozijaNova Godina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
40 POGINULIH /
Ovo je početak smrtonosnog požara? Pojavila se snimka na društvenim mrežama