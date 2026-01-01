Ovo je početak smrtonosnog požara? Pojavila se snimka na društvenim mrežama
Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi zapaljeni strop u baru
U požaru koji je tijekom novogodišnje noći izbio u prepunom baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginulo je najmanje 40 osoba, a stotinjak je ozlijeđeno, većinom s teškim opeklinama.
Nesreća se dogodila oko 1.30 sat iza ponoći, a među žrtvama su državljani više zemalja i još se utvrđuje ima li među njima Hrvata.
Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u nekoliko većih švicarskih gradova, a u akciji spašavanja sudjelovao velik broj hitnih službi i helikoptera.
Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi zapaljeni strop u baru, a prema pisanjima stranih medija ta snimka označava početak kobnog požara, iako službene potvrde još nema.
