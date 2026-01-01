FREEMAIL
DRAMA NA SJEVERU /

Alarm zazvonio u 00.16! Vatrogasci napustili feštu i spasili stvar: 'Opasnost je bila velika'

Alarm zazvonio u 00.16! Vatrogasci napustili feštu i spasili stvar: 'Opasnost je bila velika'
Foto: Dvd Veliki Bukovec

Peradarnici su bili puni svježe stelje od piljevine i postojala je opasnost da se sve proširi

1.1.2026.
16:24
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dvd Veliki Bukovec
Nova godina u Velikom Bukovcu na sjeveru Hrvatske počela je dramatično – svega 16 minuta iza ponoći vatrogascima je zazvonio alarm – stigla je dojava o požaru peradarnika.

Foto: Dvd Veliki Bukovec

U samo pet minuta vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva izjurili su s autocisternom, navalnim vozilom i čak 14 vatrogasaca na intervenciju. Kada su stigli, vidjeli su da se radi o dvije hale peradarnika.

Foto: Dvd Veliki Bukovec

Iz jedne je izlazio gusti dim, pa su krenuli u intervenciju.

Opisali su kako je to izgledalo:

"Naši vatrogasci formiraju dvije unutarnje navalne grupe s dišnim aparatima, koje ulaze u objekt pun dima te započinju gašenje i zaštitu druge polovice peradarnika na koju se požar mogao proširiti. Istovremeno – jedna grupa se spaja na hidrantsku mrežu vlasnika radi nadopune vozila, druga grupa postavlja odimljivač prostora kako bi se osigurala vidljivost i sigurnost unutar objekta."

Foto: Dvd Veliki Bukovec

Sve je moralo biti besprijekorno iskoordinirano. Naveli su da su znali da je opasnost od širenja buktinje bila velika jer su peradarnici bili ispunjeni svježom steljom od piljevine.

Foto: Dvd Veliki Bukovec

No hrabri vatrogasci s lakoćom su doveli buktinju pod nadzor i, nasreću, nije bilo većih posljedica.

Foto: Dvd Veliki Bukovec

"Zahvaljujemo svim našim članovima koji su odmah napustili svoje novogodišnje proslave i odazvali se na intervenciju – to je prava snaga i posvećenost dobrovoljnom vatrogastvu!", napisali su na svojim stranicama DVD-a i otkrili koliko su dobrovoljci bezpogovorno spremni pomoći kad zatreba, pa i napustiti fešte u najluđoj noći godine.

Foto: Dvd Veliki Bukovec

DVD se zahvalio i mještanima na donacijama prilikom nedavnog obilaska s vatrogasnim kalendarima. Napisali su: "Vaša podrška nam izuzetno puno znači! Svim mještanima i prijateljima DVD-a Veliki Bukovec želimo sretnu i uspješnu novu 2026. godinu, uz nadu da će biti što mirnija i s manje intervencija."

Foto: Dvd Veliki Bukovec

Foto: Dvd Veliki Bukovec
Foto: Dvd Veliki Bukovec
Foto: Dvd Veliki Bukovec
Foto: Dvd Veliki Bukovec
Foto: Dvd Veliki Bukovec

POGLEDAJTE VIDEO  Dok mi nazdravljamo, oni spašavaju živote: 'Nismo stigli ni čestitati jedni drugima...'

 

VatrogasciVeliki BukovecPožarPerad
