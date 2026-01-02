Srbinu izgorjele šake u buktinji: Horor u Švicarskoj preživio zbog nevjerojatnog detalja

Mladić M.J. (23) rodom iz Srbije ozlijeđen je u požaru koji je izbio u noći na četvrtak u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani, doznaje portal Kurir.rs.

Poznanik njegove obitelji ispričao je da je u baru proveo novogodišnju noć, a život mu je spasio odlazak na terasu: "Htio je zapaliti cigaretu pa je izašao, nevjerojatna sudbina. Bio je na terasi kad je buknulo, uslijedio je stampedo".

Navodi da 23-godišnjak ima ozljede po rukama i šakama. "Vatra ga je zahvatila, izgorjele su mu obje šake. Ima opekotine po rukama, ali hvala Bogu, nije životno ugrožen", nastavlja poznanik i dodaje da M.J. od rođenja živi u Švicarskoj s roditeljima i sestrom, a povremeno, najčešće ljeti, dolazi u Srbiju.

Potraga za Stefanom

Podsjetimo, još uvijek traje potraga za Srbinom Stefanom Ivanovićem (30), zaštitaru koji je radio u baru i kojemu se nakon buktinje izgubio svaki trag. Kurir piše da su on i M.J. iz istog sela u Srbiji.

"Nitko od nas ne zna je li živ ili mrtav", navela je Stefanova šogorica Marina.

U buktinji je poginulo najmanje 40 ljudi, a švicarski dužnosnici u petak su objavili da je teško ozlijeđeno između 80 i 100 ljudi.

