Srbin u trenutku horora bio u baru smrti, obitelj je očajna: 'Gubi mu se svaki trag'

Srbin Stefan Ivanović (31) nestao je nakon što je ogroman požar u noći na četvrtak zahvatio bar u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montani, piše Kurir.rs.

Ivanović je radio kao zaštitar u objektu, a njegova obitelj navodi da nemaju nikakvih informacija o 31-godišnjaku. "Doslovno mu se gubi svaki trag, nitko od nas ne zna je li živ ili mrtav", navela je njegova šogorica Marina.

Pojedini mediji isprva su objavili da u klubu nije bilo nikoga iz Srbije, no šogorica govori da je možda došlo do zabune jer Stefan već više od 20 godina živi u Švicarskoj i ima dvojno državljanstvo.

'Jedan od najtraumatičnijih događaja'

Podsjetimo, švicarska policija objavila je da je u požaru tijekom proslave Nove godine umrlo 40 ljudi, a 115 je ozlijeđeno, mnogi teško.

Uzrok je zasad nepoznat, no regionalni sigurnosni dužnosnik Stéphane Ganzer kazao je da ga nije uzrokovala detonacija eksplozivne naprave, već je riječ o "požaru koji, kako se razvija, uzrokuje eksploziju i opći požar u prostorijama".

Švicarski predsjednik Guy Parmelin izjavio je da će zemlja proglasiti pet dana žalosti, a požar je opisao kao jedan od najtraumatičnijih događaja u povijesti države.

