Pakao je izbio nakon ovoga? Osvanule jezive fotografije, pogledajte što drže maskirani ljudi

Nakon stravičnog požara koji je u noći na četvrtak buknuo u baru Le Constellationu u švicarskom skijalištu Crans-Montani, francuski BFMTV objavio je dvije fotografije nastale prije nego što je izbio pakao.

Dok su slavili Novu godinu, gosti su naručivali boce šampanjca, a neke od njih bile su ukrašene prskalicama.

Tako se na prvoj fotografiji, snimljenoj u podrumu bara, vidi kako žena s kacigom na glavi, vjerojatno konobarica, sjedi na ramenima također maskiranog muškarca. U ruci drži dvije boce pjenušca na koje su postavljene prskalice, a jedna od njih nalazi se vrlo blizu stropu.

Ovo je trenutak izbijanja požara?

Još dramatičnije izgleda druga fotografija, koja navodno pokazuje i sam trenutak izbijanja požara. Više gostiju u zrak je podignulo boce s prskalicama, a u samom kutu vide se prvi plamenovi.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots: ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Podsjetimo, švicarski dužnosnici zasad nisu službeno potvrdili uzrok tragedije, a nagađanja o tome da su svjećice sa šampanjaca zapalile strop odbili su komentirati.

Život je izgubilo najmanje 40 ljudi, a mnogi od 115 ozlijeđenih nalaze se u teškom stanju.

POGLEDAJTE VIDEO: U požaru u Švicarskoj 40 mrtvih, hrvatski fratar potresen: 'Tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta'