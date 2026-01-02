FREEMAIL
PLAMEN ZAHVATIO STROP /

Pakao je izbio nakon ovoga? Osvanule jezive fotografije, pogledajte što drže maskirani ljudi

Pakao je izbio nakon ovoga? Osvanule jezive fotografije, pogledajte što drže maskirani ljudi
Foto: X/screenshot

Švicarski dužnosnici zasad nisu službeno potvrdili uzrok tragedije, a nagađanja o tome da su svjećice sa šampanjaca zapalile strop odbili su komentirati

2.1.2026.
10:48
Erik Sečić
X/screenshot
Nakon stravičnog požara koji je u noći na četvrtak buknuo u baru Le Constellationu u švicarskom skijalištu Crans-Montani, francuski BFMTV objavio je dvije fotografije nastale prije nego što je izbio pakao. 

Dok su slavili Novu godinu, gosti su naručivali boce šampanjca, a neke od njih bile su ukrašene prskalicama. 

Tako se na prvoj fotografiji, snimljenoj u podrumu bara, vidi kako žena s kacigom na glavi, vjerojatno konobarica, sjedi na ramenima također maskiranog muškarca. U ruci drži dvije boce pjenušca na koje su postavljene prskalice, a jedna od njih nalazi se vrlo blizu stropu.

Ovo je trenutak izbijanja požara? 

Još dramatičnije izgleda druga fotografija, koja navodno pokazuje i sam trenutak izbijanja požara. Više gostiju u zrak je podignulo boce s prskalicama, a u samom kutu vide se prvi plamenovi. 

Podsjetimo, švicarski dužnosnici zasad nisu službeno potvrdili uzrok tragedije, a nagađanja o tome da su svjećice sa šampanjaca zapalile strop odbili su komentirati.

Život je izgubilo najmanje 40 ljudi, a mnogi od 115 ozlijeđenih nalaze se u teškom stanju. 

POGLEDAJTE VIDEO: U požaru u Švicarskoj 40 mrtvih, hrvatski fratar potresen: 'Tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta'

