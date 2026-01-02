Užas za užasom: Perspektivni sportaš izgubio život u požaru, trebao je napuniti 17 godina

Tragičan požar koji je izbio u jednom noćnom klubu u švicarskom skijalištu Crans-Montana tijekom dočeka Nove godine pretvorio je slavlje u nacionalnu katastrofu. U stravičnoj nesreći život je izgubilo više od četrdeset osoba, a nažalost, poginuo je i mladi talijanski golfer Emanuele Galeppini.

Tek je trebao napuniti 17 godina krajem siječnja. „Razgovarao sam s njim u ponoć i nakon toga više nisam imao kontakta s njim. Nažalost, bio je u Constellationu i slavio je Novu godinu s prijateljima“, rekao je njegov otac Edoardo za Tgcom, uputivši iskren apel.

Njegovi roditelji tragali za mladićem u bolnici za bolnicom, a drugog je siječnja službeno proglašen mrtvim. Galeppini, koji je živio u Dubaiju sa svojom obitelji, bio je vrlo perspektivan golfer koji je već nastupio na nekoliko međunarodnih turnira.

Jedna od njegovih najnovijih pobjeda bila je na Omega Dubai Creek Amateur Openu 2025. prošlog travnja. Nedavno je također sudjelovao na King Hamad Trophyju u Royal Golf Clubu u Bahreinu i UAE Cupu u Al Ainu.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Što se dogodilo u Švicarskoj?

Požar u krcatom podrumskom prostoru bara Le Constellation proširio se razornom brzinom. Prema izjavama svjedoka, vjeruje se da je vatru izazvala prskalica s boce šampanjca koja je zapalila niski drveni strop. Švicarski dužnosnici potvrdili su da je vatra izazvala takozvani "flashover" efekt, pri čemu su se svi zapaljivi materijali u prostoriji zapalili gotovo istovremeno, ne ostavljajući gostima gotovo nikakvu priliku za bijeg.

U tragediji je poginulo više od četrdeset osoba, a ozlijeđeno je preko stotinu, od kojih mnogi s teškim ozljedama opasnim po život. Među žrtvama su uglavnom mladi ljudi, a vlasti upozoravaju da bi identifikacija mogla potrajati danima jer su mnoga tijela izgorjela do neprepoznatljivosti te će biti potrebna DNA i dentalna analiza.

