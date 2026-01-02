Mladić (19) opisao pakao u švicarskom skijalištu: 'Potpuno je izgorio, vidjeli su se samo zubi...'

Student Ferdinand Du Beaudiez (19) imao je sreće i preživio tragičan požar u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani. Ne samo to. Mladić je utrčao u bar kako bi spasio zarobljene žrtve u tragediji koja je odnijela 47 života.

Du Beaudiez je bio na odmoru s obitelji u Alpama, a na proslavu u skijalište došao sa sedam prijatelja, uključujući brata i djevojku.

Dok je vatra divljala kroz bar, mladić se borio kroz plamen i krenuo prema uskom stubištu prije nego što se dovukao na sigurno.

"Uhvatio sam djevojku za ruku i viknuo svima: 'Izlazite'", ispričao je za The Sun. "Na stepenicama je bilo toliko ljudi koji su pokušavali izaći da sam joj izgubio ruku. Stigao sam do vrha stepenica, ali sam pao na tlo."

Međutim, mladić je odbio ostaviti prijatelje i brata te je potrčao natrag da ih pronađe.

'Nisam mogao prepoznati je li muškarac ili žena'

"Tražio sam brata, djevojku i prijatelje. Nisam mogao zamisliti da ih ostavim u vatri dok sam ja živ vani. Moj prvi refleks bio je pokriti lice rukama i zatvorio sam oči. U tom trenutku, pretpostavljam da je netko otvorio ulazna vrata. Hladan zrak je jurnuo unutra, što je vatri dalo kisik i pretvorilo se u vatrenu kuglu. Osjetio sam to iznad glave i lagano mi je opeklo vrat. Nisam više mogao disati. Očajnički sam se uhvatio za podnožje stola i izvukao", ispričao je.

Kada se vratio u bar, našao je nekoga kako leži na stepenicama. "Potpuno je izgorio." Ferdinand je rekao da je tijelo bilo toliko pougljenjeno da su se vidjeli samo zubi. "Nisam mogao prepoznati je li to žena ili muškarac. Mogao sam vidjeti samo zube", ispričao je. "Zgrabio sam ga, ali bio je stvarno težak - kao mrtvi teret. Čak je i odjeća bila izgorjela. Uzeo sam tijelo za ruke i povukao ga van. Vratio sam se drugi put, ali bilo je još dima, nisam mogao disati i nisam mogao ništa vidjeti."

U kritičnom stanju 60 ljudi

Ferdinanda su otpratili u improvizirani trijažni centar u obližnjem sportskom centru, gdje su stigli liječnici kako bi pružili pomoć ranjenima. Dobili su folijske deke i gel maske za opekline.

"S vremenom je pristizalo sve više i više ljudi, sve više i više ih je bilo izgorjelo", ispričao je mladić. "U tom trenutku vatrogascima i bolničarima su dodijeljene kategorije. Ja sam bio u zelenoj kategoriji. Bila je i žuta, pa crvena, a pretpostavljam i crna, ali crna je već bila odvezena u bolnice."

Ferdinandov brat je spašen i među 115 ljudi koji su prevezeni u bolnicu. U komi je, ali očekuje se da će se oporaviti. Čak 60 osoba je u kritičnom stanju.

Zapovjednik policije Frédéric Gisler potvrdio je da je požar "izbio u podrumu bara" i da je došlo do gužve dok su ljudi očajnički pokušavali izaći kroz jedino stubište. Prestravljeni ljudi su "vrištali i bježali" dok je vatra pržila bar i ljude koji su u njemu bili zarobljeni.

Švicarska policija pokreće kriminalističku istragu o smrtonosnom požaru.

Preživjeli, neki mlađi od samo 15 godina, prevezeni su u bolnice diljem Švicarske i u inozemstvo, u Francusku, Njemačku i Belgiju. Obitelji se sada suočavaju s nepodnošljivim čekanjem identifikacije zrtava. Dužnosnici su upozorili da bi proces mogao potrajati i do nekoliko dana. Stručnjaci sada koriste zubne i DNK analize kako bi pokušali identificirati pokojnike, ali težina opeklina odgađa identifikaciju, rekao je europski dužnosnik.