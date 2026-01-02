U Švicarskoj traje agonija roditelja i obitelji nestalih: 'Samo želim pronaći svoje dijete'

PAKLENI DOČEK /

Švicarska je proglasila pet dana žalosti zbog požara u baru Le Constellation u poznatom skijalištu Crans-Montana gdje je poginulo najmanje 40 ljudi. Ozlijeđeno ih je 119 od kojih je 113 identificirano - među njima su i državljani Srbije i Bosne i Hercegovine. Dok traje istraga o uzroku požara, traje i muka roditelja i obitelji nestalih. Više od 40 sati ne znaju što im je s djecom.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, kao i naše veleposlanstvo u Bernu, u ovom trenutku nemaju potvrde o mogućim stradalim Hrvatima. Poručuju i da dosad nisu zaprimili upite obitelji o eventualnim stradalima u tragediji u Švicarskoj.

"Ako ste ga vidjeli u bolnicama ili u mrtvačnici, bilo da je živ ili je poginuo, molim vas da me kontaktirate. Ne znam koliko su mu opekline teške, ne znam je li prepoznatljiv, ne znam ništa. Sve što želim jest pronaći svoje dijete", govori Laetititia Brodard-Sitre, majka nestalog 16-godišnjaka. Više pogledajte u prilogu.