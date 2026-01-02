Građani o besplatnom računu: 'Morate otići u banku, to je problem. Puno ljudi nema pojma'

NAVALA ILI? /

Prvi je radni dan nove godine i od danas građani mogu u bankama podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga. Prema novom Zakonu o usporedivosti naknada - uključuje uz ostalo - otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, zatim polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, kao i izdavanje debitne kartice.

Uz to, banke će u paket uključiti i korištenje jedne elektroničke usluge - internetskog ili mobilnog bankarstva, a prema informacijama koje imamo - sve su banke kao dio besplatnog paketa Odabrale internetsko bankarstvo. Svi građani koji žele aktivirati besplatne usluge - moraju osobno posjetiti poslovnice svojih banaka.

"Ne želim plaćati banci više nego što trebam", kaže Martin iz Zagreba. Ana se pita: "Moramo osobno na šaleter da hoću besplatni račun. Kakav je to štos?" Damir i Darija iz Zagreba mišljenja su da puno ljudi ne zna ovu informaciju. "Nismo se još informirali. Mislim, ja imam svoje internet bankarstvo koje ne plaćam malo. Ali morate osobno doći tamo, to je problem. Puno ljudi ne zna da mora doći tamo i pisati zahtjev", kažu.

