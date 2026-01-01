FREEMAIL
GLASANJE JE KRENULO /

Direkt je u utrci za Zlatni studio: Hvala vam što ste s nama i na blagdane i na običan utorak!

Samo bitno. To vam u Direktu možemo obećati i u novoj godini. Hvala vam što ste s nama i na blagdane i na običan utorak, i zimi i ljeti, i na televiziji i na Tik Toku. A ako nas volite gledati onda nas od večeras možete podržati u utrci za Zlatni studio. Nominirani smo u kategoriji najbolje emisije, a glasanje je krenulo danas. 

U Novoj godini vam u ime cijele redakcije Direkta želim entuzijazma i znatiželje, ljubavi i razumijevanja, eura i zdravlja. Živili, pusa bok.

1.1.2026.
23:10
RTL Direkt
Zlatni StudioNominacijaNagrada
