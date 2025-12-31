Skorin dao važan savjet prije nego danas odete na doček: 'To je prokušani recept za mamurluk'

NEMOJTE ZABORAVITI! /

Nemojte zaboraviti prije izlaska sutra popiti onu tekućinu iz tegle kiselih krastavaca, drmnite si i čašicu maslinovog ulja - to je prokušani recept za manji mamurluk.

Toliko od nas u 2025. - od svih naših snimatelja, montažera, vozača, ekipe u režiji, u studiju, od producenata, grafike do šminke, od zaštitara do tete čistačice - imamo istu poruku. Hvala vam što ste uz nas.

Sve najbolje, Sretna Nova. Vidimo se 2026.