NEMOJTE ZABORAVITI!

Skorin dao važan savjet prije nego danas odete na doček: 'To je prokušani recept za mamurluk'

Nemojte zaboraviti prije izlaska sutra popiti onu tekućinu iz tegle kiselih krastavaca, drmnite si i čašicu maslinovog ulja - to je prokušani recept za manji mamurluk. 

Toliko od nas u 2025. - od svih naših snimatelja, montažera, vozača, ekipe u režiji, u studiju, od producenata, grafike do šminke, od zaštitara do tete čistačice - imamo istu poruku. Hvala vam što ste uz nas. 

Sve najbolje, Sretna Nova. Vidimo se 2026.

31.12.2025.
9:43
RTL Direkt
SilvestrovoDocek Nove GodineKiseli KrastavciMamurluk
