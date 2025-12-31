U salonima pred Novu štancaju frizure kao na traci: 'Nema više termina, tko se uredio, uredio se'

OPSADNO STANJE /

Spojili ste sve sa svime i nemate pojma koji je dan u tjednu? To je OK - uživajte! Ali ima onih kojima je danas i sutra špica špice. Gori sve u frizeraju. Trajne, punđe, ekstenzije, štancaju se kao na traci. Popunjavaju se izrasti, sve frca od pramenova, onih alu folija u kosi potrošilo se dovoljno za napraviti jedan avion.

I onda se uvijek pojavi netko tko se hoće ubaciti mimo rasporeda, preko reda, takve baš posebno vole vrijedne frizerke. Škare, češalj, drama. Bili smo u žiži. Više pogledajte u prilogu.