FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPSADNO STANJE /

U salonima pred Novu štancaju frizure kao na traci: 'Nema više termina, tko se uredio, uredio se'

Spojili ste sve sa svime i nemate pojma koji je dan u tjednu? To je OK - uživajte! Ali ima onih kojima je danas i sutra špica špice. Gori sve u frizeraju. Trajne, punđe, ekstenzije,  štancaju se kao na traci. Popunjavaju se izrasti, sve frca od pramenova, onih alu folija u kosi potrošilo se dovoljno za napraviti jedan avion. 

I onda se uvijek pojavi netko tko se hoće ubaciti mimo rasporeda, preko reda, takve baš posebno vole vrijedne frizerke. Škare, češalj, drama. Bili smo u žiži. Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.12.2025.
9:20
Darinka Trgo
Nova GodinaFrizerski SalonFrizura
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx