Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'

SPECIFIČAN TURNIR /

Hrvatski vaterpolisti pobjedom su zaključili turnir u nizozemskom Rotterdamu koji je poslužio kao priprema uoči nadolazećeg Europskog prvenstva, koje će se u siječnju održati u Beogradu. Hrvatska je s 13:7 pobijedila svjetskog doprvaka, reprezentaciju Mađarske. Barakude su ranije na turniru upisale još i pobjedu protiv Turske, i poraz protiv domaćina turnira, Nizozemaca. Reprezentativci sada imaju nekoliko slobodnih dana, a 2. siječnja na rasporedu je okupljanje u Dubrovniku i završne pripreme za europsku smotru.

"Specifičan turnir za nas jer je u periodu između Božića i Nove godine, tako da smo bili malo i umorni jer smo puno radili prije Božića na fizičkom dijelu priprema. Mislim da smo s obzirom na stanje odigrali zadovoljavajuć turnir. Prva utakmica - Turska, rutinska pobjeda. S Nizozemskom je bilo jedno iznenađenje i razlog toga je vrlo vjerojatno taj mali umor. Međutim, digli smo se protiv Mađara i odigrali jednu jako dobru utakmicu. Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući", rekao je Luka Lončar.