Hrvatska se priprema za Europsko prvenstvo: Sigurdsson naveo i opcije za zamjene

DAGUROV IZBOR /

Izbornik rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za nastavak priprema za Europsko prvenstvo. Na izbornikovu popisu su 22 igrača. Očekivano, Dino Slavić nakon sjajne izvedbe u Poreču protiv Sjeverne Makedonije uvršten je na popis kao treći vratar. Na popisu zasad nije Marin Šipić koji ima problema s ozljedom. Kao opcije za zamjene nekih pozicija tu su Diano Neris Ćeško i Patrik Martinović. Danas je reprezentaciji zadnji dan priprema u Poreču pa slijedi nekoliko slobodnih dana. Ponovno okupljanje i odlazak u Prelog za nastavak priprema zakazano je za petak. Ondje će boraviti do 8. siječnja kada je na rasporedu prijateljski susret u Areni Zagreb protiv Njemačke. Tri dana poslije, ove dvije reprezentacije odmjerit će snage i u Hannoveru, a te prijateljske utakmice, kao i nadolazeće Europsko prvenstvo, moći ćete pratiti na RTL-u i platformi VOYO.