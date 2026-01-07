Je li EHF žestoko podcijenio Hrvatsku? Pazite koji smo na ljestvici favorita za osvajanje Eura

Europska rukometna federacija (EHF) objavila je svoju tradicionalnu analizu snaga uoči Europskog prvenstva 2026. godine, koje će se od 15. siječnja do 1. veljače održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Na temelju nedavnih rezultata, forme i sastava reprezentacija, EHF je složio poredak deset najvećih favorita, a na samom vrhu nema velikih iznenađenja.

Danska i Francuska u borbi za tron

Kao apsolutni favorit ističe se Danska. Aktualni svjetski i olimpijski prvaci imaju i prednost domaćeg terena, budući da će svoje utakmice igrati u Herningu pred 15.000 navijača. Momčad izbornika Nikolaja Jacobsena prepuna je zvijezda poput najboljeg svjetskog igrača Mathiasa Gidsela, Emila Nielsena i Simona Pytlicka. Čak i uz moguće izostanke ozlijeđenih igrača, njihova širina jamči najviše standarde. "Cilj je osvojiti što više naslova u što kraćem vremenu", izjavio je Gidsel, potvrđujući ambicije momčadi.

Jedina reprezentacija koja, prema EHF-u, trenutno može ugroziti Dance je Francuska. Branitelji naslova s Eura 2024. svoju snagu temelje na čvrstoj obrani, moćnim vanjskim pucačima poput Dike Mema i Elohima Prandija te najboljem pivotu svijeta, Ludovicu Fabregasu. Njihova jedina potencijalna slabost u usporedbi s Danskom mogla bi biti vratarska pozicija.

Skandinavci i Nijemci vrebaju priliku

Visoko na ljestvici su i ostale skandinavske sile. Island se, kao treći favorit, ističe nevjerojatnim individualnim vještinama, predvođen trojcem iz Magdeburga – Gíslijem Kristjánssonom, Ómarom Ingijem Magnússonom i Elvarom Örnom Jonssonom. Švedska, kao jedan od domaćina, ima spoj iskustva i mladosti, a podrška domaće publike u Malmöu bit će im ogroman vjetar u leđa.

Na petom mjestu nalazi se pomlađena Njemačka, koja u svojim redovima ima nekoliko svjetskih U-21 prvaka. Iako su pokazali da mogu igrati protiv najboljih, EHF ističe njihovu nedosljednost kao potencijalni problem na putu do polufinala. Odmah iza njih je Portugal, reprezentacija koja je doživjela "bajkovit" uspon i na prošlom Svjetskom prvenstvu šokirala rukometni svijet plasmanom u polufinale. Uigranost momčadi, čiju okosnicu čine igrači Sportinga, njihov je najveći adut.

Hrvatska sedmi favorit, počinje era bez Duvnjaka

Hrvatska rukometna reprezentacija smještena je na sedmo mjesto EHF-ove ljestvice favorita. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu 2025. na domaćem terenu, gdje je momčad Dagura Sigurdssona ostvarila povijesnu pobjedu protiv Francuske u polufinalu, očekivanja su ponovno visoka. Međutim, EHF napominje kako je podrška s tribina bila ključna za taj uspjeh te da su turniri u gostima tradicionalno teži za Kauboje.

Ovo će biti prvo veliko natjecanje nakon oproštaja kapetana Domagoja Duvnjaka, no proces pomlađivanja pod islandskim stručnjakom pokazao se uspješnim. Igrači poput Luke Lovre Klarice i Filipa Glavaša donose novu energiju, dok vratarski dvojac Dominik Kuzmanović – Matej Mandić slovi za jedan od najboljih na svijetu. Ipak, EHF zaključuje da, unatoč kvaliteti, i dalje postoji "osjetan jaz do najjačih reprezentacija, pogotovo kada se ne igra kod kuće".

Krug deset najboljih zatvaraju Mađarska, koja je posljednjih godina u stalnom usponu, Španjolska, koja prolazi kroz tešku smjenu generacija, i Norveška, koja se nada boljem rezultatu pred svojim navijačima, ali oslabljena neigranjem najboljeg strijelca Magnusa Röda.

