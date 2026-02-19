FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA SEDMOM NEBU /

Štimac nakon senzacije izdvojio jednog čovjeka: 'Treba tim ljudima biti zahvalan'

Štimac nakon senzacije izdvojio jednog čovjeka: 'Treba tim ljudima biti zahvalan'
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac je priznao i da se nada još većoj senzaciji i izbacivanju Crystal Placea iz Konferencijske lige

19.2.2026.
22:50
Hina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac rekao je kako vjeruje da njegova momčad može ostvariti povijesni uspjeh i izbaciti Crystal Palace iako će, priznaje, to biti jako teško napraviti.

"Naravno da vjerujem. Bit će teško, puno teže nego odigrati ovu utakmicu i bit će je teško ponoviti u ovako kratkom vremenu," rekao je Štimac na konferenciji nakon remija 1-1 protiv Crystal Palace u susretu play-offa Konferencijske lige.

"Ostavit ćemo sve tamo na terenu. Pa što Bog da. Prilika će biti sigurno," istaknuo hrvatski stručnjak.

Štimac je detaljno analizirao izvedbu svojih igrača u utakmici, a posebno je pohvalio hrvatske igrače Antonija Ivančića i Nevena Đuraska.

"Odradili su odličan posao. Morali su biti stalno koncentrirani kao da su povezani špagom," izjavio je Štimac pohvalivši i Lea Mikića i Karla Abramovića, koji je postigao izjednačujući pogodak.

Dodao je kako je Zrinjski uspio izbjeći paniku čak i kada je protivnik pokušao brzo odigrati i probiti njihovu obranu.

"Večeras smo pokazali jednu fenomenalnu zrelost," istaknuo je trener Zrinjskog. 

Po njegovim riječima rezultati Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog nisu slučajni, jer godinama grade pobjednički duh. 

"Zrinjski godinama gradi rezultate, podiže klub na višu razinu iz godine u godinu," izjavio je Štimac. 

Po njemu za to je najzaslužniji izvršnog dopredsjednika kluba Danka Šulente, za kojega je ocijenio da je ključan u stvaranju uspješne momčadi.

"Tim ljudima treba biti zahvalan," rekao je Štimac.

Uzvrat protiv Crystal Palacea igra se za tjedan dana u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatica postala hit na Zimskim olimpijskim igrama

Zrinjski MostarIgor štimacKonferencijska LigaCrystal Palace
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx