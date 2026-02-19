FREEMAIL
POD BIJELIM BRIJEGOM /

Zrinjski izborio remi u povijesnoj utakmici: Evo kako je izgledala nezaboravna ludnica u Mostaru

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Mostarski Zrinjski napravio je dobar rezultat u prvom susretu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige protiv favorizirane engleske momčadi Crystal Palace odigravši na svom terenu 1-1. 

Momčad Igora Štimca hrabro se suprostavila i ostvarila iznimno vrijedan rezultat za bosanskohercegovačkog predstavnika u europskim natjecanjima.

Engleski premierligaš je poveo u 44. minuti kada je Ismaila Sarr doveo goste u vodstvo pred odlazak na odmor. Zrinjski se nije predavao i u nastavku je uspio izjednačiti, pogodak je postigao hrvatski krilni napadač Karlo Abramović nakon brze akcije u 55. minuti. To je rasplamsalo strasti među navijačima i donijelo Mostarcima značajan rezultat pred uzvrat.

Zrinjski je u nekoliko navrata imao sjajnih prilika za postizanje gola, ali nisu uspjeli realizirati svoje šanse.

Snažnu potporu Mostarci su imali brojnih navijača, ali i ljubitelja nogometa koji su stigli iz BiH i Hrvatske. Goste je pratilo 900 najvatrenijih navijača. 

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Londonu, a Zrinjski će pokušati iskoristiti rezultat iz Mostara kako bi izborio povijesni plasman u daljnju fazu Konferencijske lige. 

19.2.2026.
20:50
HinaSportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
ZrinjskiCrystal PalaceKonferencijska Liga
