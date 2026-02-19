FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVOSTRUKI ŽIVOT /

Kako je izgledao princ Andrew u mladosti? Njegovao je imidž heroja, daleko od razuzdanih zabava

Kako je izgledao princ Andrew u mladosti? Njegovao je imidž heroja, daleko od razuzdanih zabava
Foto: PacificCoastNews.com/Pacific coast news/Profimedia
Njegova služba kulminirala je sudjelovanjem u Falklandskom ratu 1982. godine na nosaču zrakoplova HMS Invincible. Iako je dvor bio zabrinut za njegovu sigurnost, kraljica je inzistirala da služi kao i svaki drugi časnik.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas je uhićen bivši britanski princ Andrew, mlađi brat kralja Charlesa III. čiji je život obilježen brojnim kontroverzama. Andrew, koji je šokirao čitavu monarhijom svojom rastavom od Sarah Ferguson te svojim kontroverznim provodima bacio negativno svjetlo na kraljevsku obitelj, odrastao je okružen sportom: skijanje na snježnim padinama Švicarske bilo je obiteljska tradicija, smatrali su ga najvećim zaljubljenikom u golf unutar kraljevske obitelji, razvio je fascinaciju letenjem, a možda najiznenađujući hobi princa Andrewa bila je njegova strast prema fotografiji, koju je njegovao daleko od očiju javnosti. U razdoblju nakon prekida veze s glumicom Koo Stark, koja je izazvala medijsku buru, princ je utočište pronašao iza objektiva. Kako otkriva davni članak iz Vanity Faira, jednu je kupaonicu u Buckinghamskoj palači preuredio u mračnu komoru.

19.2.2026.
13:31
Hot.hr
Phil Loftus/Capital pictures/Profimedia
Princ AndrewUhićenje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx