Kako je izgledao princ Andrew u mladosti? Njegovao je imidž heroja, daleko od razuzdanih zabava

Danas je uhićen bivši britanski princ Andrew, mlađi brat kralja Charlesa III. čiji je život obilježen brojnim kontroverzama. Andrew, koji je šokirao čitavu monarhijom svojom rastavom od Sarah Ferguson te svojim kontroverznim provodima bacio negativno svjetlo na kraljevsku obitelj, odrastao je okružen sportom: skijanje na snježnim padinama Švicarske bilo je obiteljska tradicija, smatrali su ga najvećim zaljubljenikom u golf unutar kraljevske obitelji, razvio je fascinaciju letenjem, a možda najiznenađujući hobi princa Andrewa bila je njegova strast prema fotografiji, koju je njegovao daleko od očiju javnosti. U razdoblju nakon prekida veze s glumicom Koo Stark, koja je izazvala medijsku buru, princ je utočište pronašao iza objektiva. Kako otkriva davni članak iz Vanity Faira, jednu je kupaonicu u Buckinghamskoj palači preuredio u mračnu komoru.