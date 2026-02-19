Odvratni prizori iz samog centra Zagreba! Glomazni otpad naljutio stanare: 'Ovo nije odlagalište'

Zagrebačka Ilica danas liči na Jakuševec sudeći prema fotografijama snimljenima u četvrtak ujutro. Koliko dugo otpad već stoji u jednoj od najstarijih, najpoznatijih i najdužih ulica u Zagrebu, nije poznato, ali sudeći prema poruci koju je netko ostavio - dulje vrijeme. Na gomili građevinskog otpada piše "Ovo nije odlagalište kućnog otpada".

Jasno je da je zbrinjavanje građevinskog otpada zahtjevan zadatak za svakog izvođača radova, ali potrebno je pripremiti se na vrijeme ili na način da se otpad odmah odveze ili da se dogovori odvoz u određeno vrijeme. Ovaj čin krajnje je neprimjeren, nekulturan, a i ilegalan.

Odlaganje građevinskog otpada na ulicu ili bilo koju drugu javnu površinu strogo je zabranjeno i podliježe visokim novčanim kaznama. Na javnim površinama nije dopušteno skladištenje niti odlaganje građevinskog šuta, drva ili drugog krupnog otpada.

Za nepropisno odlaganje otpada na javnu površinu, kazne za fizičke osobe mogu iznositi i do 1327 eura, ovisno o lokalnim odlukama o komunalnom redu. Međutim, treba utvrditi tko je to učinio.