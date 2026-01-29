Što se događa u Zagrebu? Netko je namjerno zapalio pizzeriju: Policija objavila detalje

Zagrebačka policija je izvijestila da je obavljenim očevidom utvrđeno kako su nepoznati počinitelji u utorak oko 4.50 sati podmetnuli požar u pizzeriji Doomsday u novozagrebačkoj Jakuševečkoj ulici te da nastavlja kriminalističko istraživanje.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da je požar izbio nakon što su nepoznati počinitelji razbili staklenu stijenku pizzerije te kroz nastali otvor u objekt ubacili zasad neutvrđeno zapaljivo sredstvo, nakon čega su pobjegli.

Pri tome je došlo do zapaljenja i potpunog izgaranja inventara i unutrašnjosti pizzerije, kao i oštećenje fasade zgrade, prozora i zidova stambene zgrade koji se nalaze iznad tog ugostiteljskog objekta.

U policiji dodaju da nitko od stanara nije ozlijeđen, dok visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura.

U galeriji pogledajte prizore požarišta.

