NEMA OZLIJEĐENIH /

Što se događa u Zagrebu? Netko je namjerno zapalio pizzeriju: Policija objavila detalje
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Nitko od stanara nije ozlijeđen, dok visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura

29.1.2026.
12:11
Hina
Emica Elvedji/pixsell
Zagrebačka policija je izvijestila da je obavljenim očevidom utvrđeno kako su nepoznati počinitelji u utorak oko 4.50 sati podmetnuli požar u pizzeriji Doomsday u novozagrebačkoj Jakuševečkoj ulici te da nastavlja kriminalističko istraživanje.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da je požar izbio nakon što su nepoznati počinitelji razbili staklenu stijenku pizzerije te kroz nastali otvor u objekt ubacili zasad neutvrđeno zapaljivo sredstvo, nakon čega su pobjegli.

Pri tome je došlo do zapaljenja i potpunog izgaranja inventara i unutrašnjosti pizzerije, kao i oštećenje fasade zgrade, prozora i zidova stambene zgrade koji se nalaze iznad tog ugostiteljskog objekta.

U policiji dodaju da nitko od stanara nije ozlijeđen, dok visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura.

U galeriji pogledajte prizore požarišta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

PožarPodmetnuti PožarPizzerijaZagreb
