Vatra gutala pizzeriju na Jakuševcu: Buktinja zahvatila krov, dim se proširio u stanove

Buktinja u zoru uznemirila je stanovnike zagrebačkog Jakuševca nešto prije pet sati ujutro.

Vatrogasci su u 4.57 sati dobili dojavu o požaru pizzerije u Jakuševečkoj ulici i pojurili na teren. Vatra se kroz dimnjak proširila na krov, a dim je ušao u stanove u zgradi.

"Požarom je zahvaćen dimnjak koji je na vrhu zgrade otvoren, pregledan i pogašen. Stanovi se otvaraju i provjetravaju", potvrdili su nam zagrebački vatrogasci.

Nakon gašenja, obavljen je detaljni pregled i provjera ventilacija i dimovodnih kanala te raskapanje konstrukcije kako bi se osiguralo požarište.

