BUKTINJA U ZORU /

Vatra gutala pizzeriju na Jakuševcu: Buktinja zahvatila krov, dim se proširio u stanove

Vatra gutala pizzeriju na Jakuševcu: Buktinja zahvatila krov, dim se proširio u stanove
Foto: Luka Antunac/pixsell/ilustracija

Nakon gašenja, obavljen je detaljni pregled i provjera ventilacija i dimovodnih kanala te raskapanje konstrukcije

28.1.2026.
9:02
Dunja Stanković
Buktinja u zoru uznemirila je stanovnike zagrebačkog Jakuševca nešto prije pet sati ujutro. 

Vatrogasci su u 4.57 sati dobili dojavu o požaru pizzerije u Jakuševečkoj ulici i pojurili na teren. Vatra se kroz dimnjak proširila na krov, a dim je ušao u stanove u zgradi. 

"Požarom je zahvaćen dimnjak koji je na vrhu zgrade otvoren, pregledan i pogašen. Stanovi se otvaraju i provjetravaju", potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. 

Nakon gašenja, obavljen je detaljni pregled i provjera ventilacija i dimovodnih kanala te raskapanje konstrukcije kako bi se osiguralo požarište. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci otkrili detalje drame u centru Trogira: 'Požar se brzo širio, morali smo se povući...'

PožarVatrogasciVatraGasenjeZagrebJakuševac
