Evo ih opet: 40 dana bit će ispred bolnica i moliti! Traže samo jedno...

Na Pepelnicu započelo je novo korizmeno izdanje molitvene inicijative '40 dana za život', koju u Hrvatskoj provodi udruga 'Hrvatska za život'. Riječ je o međunarodno povezanoj kampanji koja se već više od deset godina održava i u hrvatskim gradovima, okupljajući vjernike u molitvi i miroljubivom bdjenju za zaštitu nerođenih.

Inicijativa traje 40 dana – od Pepelnice do Cvjetnice, 29. ožujka 2026. Tijekom tog razdoblja sudionici se svakodnevno okupljaju ispred rodilišta i zdravstvenih ustanova u kojima se obavljaju pobačaji. Molitvom, postom i zajedništvom žele, kako ističu organizatori, potaknuti prestanak pobačaja te učvrstiti kulturu života u hrvatskom društvu.

Iz inicijative poručuju da je riječ o odgovoru na, kako navode, jednu od najvećih kriza današnjice. Smatraju da pobačaj ostavlja posljedice na žene, očeve i cijele obitelji, ali i na nerođenu djecu. Osim molitvenih bdjenja, u brojnim gradovima tijekom kampanje organiziraju se i dodatni sadržaji, programi potpore trudnicama i obiteljima, svjedočanstva, tribine te duhovne obnove – s naglaskom na zaštitu života od samog začeća.