Prelijepa Sophie Turner uskoro slavi 30 godina: Prisjetite se kako se mijenjala kroz godine

Britanska glumica Sophie Turner 21. veljače proslavit će svoj 30. rođendan. Karijeru je počela kao 15- godišnjakinja da bi kroz godine izrasla je u samouvjerenu glumicu, producenticu i modnu ikonu koja je svoje mjesto u Hollywoodu zaslužila talentom i hrabrošću da prihvati nove izazove.

Svjetsku publiku osvojila je još kao tinejdžerica ulogom Sanse Stark u televizijskom fenomenu Game of Thrones. Lik krhke djevojke koja se postupno pretvara u snažnu i strateški promišljenu ženu donio joj je međunarodno priznanje i nekoliko prestižnih nominacija. Upravo je ta transformacija postala jedan od najupečatljivijih razvojnih lukova u seriji, tako da je Turner pokazala iznimnu glumačku zrelost već u ranim godinama karijere.

Uspjeh serije otvorio joj je vrata filmske industrije. Tako se pojavila u ulozi mlade Jean Grey u filmu X-Men: Apocalypse, a potom je istu ulogu ponovila i u nastavku Dark Phoenix. Time je definitivno potvrdila da nije tek „zvijezda jedne serije“, već glumica koja se može ravnopravno nositi s velikim hollywoodskim produkcijama.